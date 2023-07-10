Fed官員說有必要進一步升息 但緊縮周期正接近尾聲

市場預期美國聯準會7月底將再升息1碼。(美聯社)

聯準會（Fed）幾位官員周一（10日）表示，可能需要進一步提高利率 ，以壓低依然過高的通膨，但目前的貨幣政策緊縮周期已經愈來愈接近尾聲。

從去年3月以來，Fed已累計升息 20碼（500個基點），但6月選擇不升息，以留出時間來評估之前提高借貸成本帶來的影響。不過，大多數官員仍認為在2023年底之前應至少再升息兩次。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在布魯金斯學會的活動中表示：「我們可能需要在今年再升息兩次，以真正使通膨率可持續地回到Fed的2%目標。」戴利今年沒有Fed決策投票 權。

不過，戴利補充說，儘管做得太少的風險仍然大於過度升息的風險，但隨著Fed接近升息周期的「尾聲」，這兩方面正在變得更加平衡。

戴利說，她完全支持6月暫停升息的政策決定，以及一種允許更極度依賴數據的放慢步調的做法，「我們最終可能升息少一些，因為我們需要做得少一些；我們最終可能升息兩次；我們最終可能升息更多。數據會告訴我們」。

市場普遍預期Fed將在7月底的會議升息，使政策利率目標區間達到5.25%至5.50%；但市場尚未釐清Fed是否會在9月會議再次升息，或是要等到11月，或者只是按兵不動，讓通膨逐漸緩解。

Fed負責監管事務的副主席巴爾（Ｍichael Barr）周一在一場活動上表示：「我們仍有一些工作要做。我只想說，就我個人而言，我認為我們已經接近了。」巴爾擁有決策投票權。

紐約聯邦準備銀行周一發布的6月美國消費者短期通膨預期連續第三個月下滑，降至3.8%，至兩年多來最低。這可能會支持物價壓力正在減弱的說法，進而減輕Fed再次升息的一些壓力。但調查還顯示，房價預期連續第五個月上漲，這顯示住房通膨仍可能再次成為Fed的一個問題。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）同日重申他的觀點，即Fed可在利率問題上保持「耐心」，並允許限制性政策在Fed不採取進一步行動的情況下降低通膨。 他今年無決策投票權。

但在Fed內部，仍有一個陣營持相反看法。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）在加州大學聖地牙哥分校的一場活動上表示，「如果只是我一個人，我會把利率調高，但我理解6月沒有採取行動的原因」，她說，符合市場預期很重要。她今年沒有決策投票權。

梅斯特還表示，她對利率的展望符合或略高於Fed在年底前再升息2碼的共識。

梅斯特說，有必要提高利率，因為「經濟顯示出比今年稍早預期更強的潛在力道，而通膨仍頑固地居高不下，核心通膨回落的進展停滯。」