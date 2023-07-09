美本周將公布通膨繼續退燒 但不易繼續降到Fed 2%目標

美國房屋市場表現優於多數經濟學家所料，這種韌性凸顯了更高的利率對經濟產生的打擊比預期小的事實。（歐新社）

對美國人來說，通貨膨脹正捎來好消息。勞工部預定本周公布的數據將顯示，整體通膨率6月降至大約3%，是兩年來最低水準。

若不計波動大的食品和能源價格，核心消費者物價指數（CPI）預料從5.3%下降至約5%，是18個月的最低水準。經濟學家認為，核心通膨未來幾個月可能進一步下降，視不同價格指數而定，可能下降至3.5%至4%之間。

華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，壞消息是，如果經濟持續保持強勁成長，要讓通膨進一步降至聯準會（Fed）的2%目標會相當困難，如此可能迫使Fed維持緊縮的貨幣政策，直到勞動市場疲軟方休。

核心通膨今年顯得相當頑強，不過分析師舉出兩大理由 ，認為本周三公布的6月消費者物價指數報告可望改善。

值得樂觀的第一個原因是租金 增幅放慢。住房占核心CPI的40％，在Fed的首選指標個人消費支出（PCE）物價指數占近20％。這兩年成家的人大幅增加，推高了租金，但這股熱潮已經減緩，而新公寓的供應已達到40年來的最高點。

樂觀的第二個原因是中古車價格可望下降。這一點很重要，因為Fed官員一直指望商品價格下跌，以抵銷較高的服務成本。在疫情 爆發之前，商品通膨通常是平穩或負值（即通縮）。

不過，5月不包括食品和能源的商品價格上漲2%。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比上個月接受訪問說：「問題在於為什麼商品物價降不下來。」

有經濟學家解釋，這是因為中古車價格在疫情期間飆升，一年前開始下降，但4月和5月又開始上漲。

分析師認為，隨著新車加速生產，中古車價格將進一步下跌。據Cox Automotive統計，在疫情爆發之前，經銷商有大約85到88天的庫存量，去年降至35天左右，而今年5月已回升至55天。促銷活動雖低於疫前水準，但也正在逐漸增加之中。

中古車價格較低，也是高盛經濟專家預料核心PCE通膨到了在12月會從5月的4.6%降至3.5%的原因之一。

蒂米羅斯指出，Fed本月預料還會再升息，不過核心通膨今夏可望降低的預測若無誤，9月再度升息的理由就會減弱。

Fed 官員原本預料房屋和商品價格有助於降低通膨，因此他們更加關注只包括服務但排除住房的核心通膨指標。理論上，勞動較密集的服務能夠顯示薪資壓力是否轉嫁到消費者物價上。

比起通膨從 9% 下降到 3%-4% 相比，最後一哩路進一步降至 2% 可能更棘手。瑞銀預料核心 PCE 通膨今年將下降至 3.3%，明年降至 1.6%，這假設是基於美國經濟今年將陷入衰退，但目前尚未出現相關跡象。

房屋市場表現優於多數經濟學家所料。儘管抵押貸款利率 最近逼上7%，房屋市場仍會面臨阻力，但這種韌性凸顯了更高的利率對經濟產生的打擊比預期小的事實。

Fed 官員擔心仍處於緊俏的勞動市場可能會繼續對工資形成上升壓力。5月，每個失業工作者有1.6個職位可供選擇，這一比例低於去年2個，但仍高於疫情前的1.2，這意味著人力供需依然失衡。

平均每小時工資6月較5月增加0.4%，過去三個月的年增率達到4.7%，高於Fed官員認為與2%通膨相稱的水準。

蒂米羅斯說，如果美國經濟不見放緩，薪資成長可能仍將居高不下，進而支撐商品和服務的需求，也進而推動勞動需求。如果消費者覺得自己的工作安穩，他們就會繼續消費，如此一來降低通膨就會變得更加困難。