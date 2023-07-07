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美國經濟太強 晃倒全球股債市 市場憂重演去年股債雙殺

編譯簡國帆／綜合6日電
美國勞動市場依然火熱，使全球公債殖利率攀抵15年來新高，並對股市造成壓力。(歐新社)
美國勞動市場依然火熱，使全球公債殖利率攀抵15年來新高，並對股市造成壓力。(歐新社)

美國6月民間就業數據火熱，增添了聯準會（Fed）將繼續升息的預期，再加上其他主要央行還在緊縮貨幣政策，全球公債殖利率續揚，攀抵15年來新高，並對股市造成壓力，亞股7日盤中下挫，讓投資人想起去年股債雙殺的回憶，擔心今年可能重演。

ADP研究機構公布6月的強勁就業數據後，引發市場押注Fed年底前還會升息兩次，美國2年期公債殖利率應聲衝破5%，10年期公債殖利率升破4%，此前在英國央行總裁貝利警告通膨率依然過高，市場押注英國基準利率將升抵6.5%，為1998年以來最高。

市場正準備迎接預定7日公布的6月非農就業報告，預料新增加22.5萬人，對Fed來說依然過熱，使全球公債市場持續面臨賣壓，彭博全球公債殖利率指數已升抵金融海嘯以來最高水準，德國2年公債殖利率躍增到15年新高，澳洲10年期公債殖利率攀抵2014年來最高，紐西蘭也是2011年來最高。

澳盛銀行資深利率策略師錢伯斯指出，全球債市正呈現狂野波動，顯示美國經濟強韌開始引發利率可能繼續上揚的憂慮，讓許多投資人措手不及。三井住友銀行首席策略師Daisuke Uno指出，美國10年期公債殖利率今年可能觸及6%。

日本以外的MSCI亞太指數7日盤中跌0.78%，日經225指數也下挫0.6%，亞股幾乎全倒。Macro Intelligence 2 Partners顧問梅蘭德利指出，現在的問題在於，不管原因是什麼，美國經濟放緩的速度不夠快，Fed看來還有更多工作要做，若是這樣，那麼很多市場的價位有點太高，市場還沒準備好因應更多升息。

雪上加霜的是，美國10年期公債殖利率與標普500指數之間的一個月相關係數轉為負值，為三個月來首見，代表美國公債和股票往往會同時遭拋售。

投資人擔心擔心，決策官員必須不斷升息以抑制通膨，可能導致經濟陷入混亂。從美國到德國的殖利率率曲線都陷入深度倒掛，在歷史上預示經濟衰退。

殖利率 升息 就業

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