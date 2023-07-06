微軟股價能再漲20%？AI助攻下 明年市值可望破3兆元

根據摩根士丹利分析師團隊，AI驅動的收益將可推動微軟的市值突破3兆元。（路透）

由Keith Weiss領軍的摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師團隊看好，人工智慧（AI ）驅動的收益將可推動微軟 加入蘋果公司的行列，市值突破3兆元。大摩將這家軟體巨擘的最新目標價訂在415元，意味這支周四收紅在341元的科技股能再大漲超過20%。

大摩分析師將微軟列為大型軟體公司首選，稱它是該行業中最可能受益於AI成長的公司。Weiss在一份報告裡寫道，「生成式AI看來會顯著擴大軟體自動化業務處理範圍。微軟在軟體領域處於最有利位置，可以從中獲利。」

今年以來，AI熱推動了微軟股價的上漲。微軟支持的新創公司OpenAI通過旗下ChatGPT工具獲致的成功，激發人們對AI的興趣。微軟正尋求利用OpenAI技術，徹底改革整個Office應用程式系列，包括Excel、PowerPoint、Outlook和Word。

根據Weiss，儘管微軟股價今年來已大漲42%，但估值「仍然合理」。該股的PEG指標（本益成長比）「仍符合歷史平均水準，儘管生成式AI的定位無可比擬」。

Weiss將微軟目標價由335元上調至415元，在彭博資訊追蹤的分析師當中位列第二高，僅次於Redburn的450元。摩根士丹利自2016年初以來喊加碼微軟，而微軟在這段期間的漲幅超過500%。

華爾街 其他公司也壓倒性地看好微軟再漲，有52位分析師將其評級列為買入。然而，彭博彙整的數據顯示，只有三位分析師的目標價暗示，微軟的市值明年可以追隨蘋果站上3兆元大關。