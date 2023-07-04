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上半年美股牛氣旺 比爾蓋茲帳面大賺40億美元

編譯陳苓／綜合外電
微軟創辦人比爾蓋茲。美聯
微軟創辦人比爾蓋茲。美聯

微軟創辦人比爾蓋茲投資有成，他是四家上市公司的最大股東，上半年這幾檔股票報酬亮眼，讓他的帳面收入激增40億美元。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Cascade Investment是比爾蓋茲的投資工具，該機構持有廢棄物回收商Republic Services的35%股份、汽車經銷商AutoNation的21%股份、水處理商藝康集團（Ecolab）的11%股份、重機具大廠強鹿（Deere）的7%股份，這讓比爾蓋茲成了這四家公司的最大股東。

Cascade握有的這四家公司持股，今年上半總值大增40億美元。四檔個股中，只有強鹿下挫，若不計強鹿，其他三檔合計飆漲45億美元。

6月30日為止，Republic Services股價上漲19%至153.17美元。此一時期Cascade持有的該公司部位，價值提高27億美元至168億美元。上半年AutoNation大漲53%至164.61美元，Cascade持有部位價值提高5.66億美元至16億美元。藝康攀升28%至186.69美元，Cascade部位價值提高13億美元至58億美元。

但6月30日為止，強鹿下挫5%至405.19美元，Cascade部位價值縮水4.66億美元至80億美元。

比爾蓋茲 投資 股票

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