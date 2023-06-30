美股早盤開高走高 蘋果市值突破3兆美元

美股6月30日早盤上漲，蘋果市值站上3兆美元。(路透)

由於最新發布的通膨數據呈現緩和跡象，可能降低聯準會（Fed）今年內需要升息超過一次的壓力，美股6月30日早盤上漲。蘋果早盤股價再度上漲，市值也站上3兆美元。

道瓊 工業指數6月30日早盤上漲200.3點，或0.6%；史坦普500 指數和那斯達克 綜合指數各漲0.8%和1%；費城半導體指數漲1.1%；台積電ADR則漲0.1%。

美國商務部30日表示，5月整體個人消費支出（PCE）物價指數年增率為3.8%，比4月的4.3%大幅下滑，並是逾兩年來最小增幅；剔除食物和能源的核心PCE物價指數，也是Fed偏好的基礎通膨指標，年增率也從4.7%降至4.6%，低於市場預估的4.7%。

在企業消息方面，蘋果早盤上漲1%至191.57美元，超越市值達成3兆美元所需的190.73美元，再度跨越3兆美元這道大關。蘋果市值去年1月曾經短暫攀上3兆美元，但當天收盤未能守住此關卡。蘋果今年來股價已大漲46%。

Nike則因為發布的全年財測不符市場期待，早盤股價下跌2%。

美股三大指數今年上半年氣勢如虹，史坦普500指數大漲14.51%，可望成為自2018年來表現最好的上半年；那斯達克指數更是飆漲近30%，表現即將創下1983年來最佳；道瓊指數漲勢則相對溫和，但也上漲了2.94%。