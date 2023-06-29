銀行通過壓力測試 道指漲270點

道瓊工業平均指數收漲，因大型銀行股在通過Fed年度壓力測試後上漲，而GDP數據的上修緩解了華爾街對經濟衰退的一些擔憂。(美聯社)

道瓊工業平均指數收漲，因大型銀行股在通過Fed年度壓力測試後上漲，而GDP數據的上修緩解了華爾街 對經濟衰退的一些擔憂。

受主要銀行股提振，道指上漲269.76點或0.8%收3萬4122.42點。史坦普500指數上漲19.58點或0.45%收4396.44點。而以科技股為主的那斯達克綜合指數收盤小跌0.42點至1萬3591.33點。

摩根大通(JPMorgan Chase)和高盛(Goldman Sachs)均上漲超過3%，富國銀行(Wells Fargo)上漲4.51%。Fed前一天表示，納入年度壓力測試的所有23家機構都擁有充足的資本來應對嚴重的經濟衰退。其他在今年銀行業危機中遭受打擊的金融股也上漲，包括嘉信理財(Charles Schwab)、西方聯盟(Western Alliance)和錫安銀行(Zions Bancorporation)。

雖然經濟衰退擔憂迫在眉睫，但一系列積極的經濟數據證明經濟仍具韌性。其中包括第1季GDP大幅上修，以及每周申請失業救濟金人數降至5月以來的最低水平。

Edward Jones資深投資 策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示，「在經濟表現良好時走勢優秀的產業今天仍表現強勁，但昨天的壓力測試無疑是另一個好跡象；顯示即使經濟疲軟，銀行的韌性也比2008年期間要強得多。」

上半年表現出色，30日是最後一個交易日。史指今年來上漲14.5%，即將創下1月以來的最佳單月表現。隨著對人工智慧(AI )的樂觀情緒不斷升溫推高科技股，以科技股為主的那指已上漲近30%，可望創下1983年以來最佳上半年表現。藍籌道指的表現相對較差，僅上漲2.9%。

雖然2023年開局良好，但華爾街部分人士正為下半年可能出現的動盪做好準備。

馬哈詹表示，「市場不會永遠直線上漲，因此，如果出現一段時間的盤整，我們不會感到驚訝」，因為華爾街會獲利了結。她補充說，投資人應考慮利用波動性來為整體復甦做好準備。

蘋果公司盤中再創新高，觸及190.07元高點，使其市值接近3兆元。收盤時市值約為2.98兆元。

根據當前已發行股數計算，若蘋果股價達到190.73元，市值將可正式登上3兆元，這是之前從未達到的水平。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)表示，Fed主席鮑爾最近的言論幾乎沒有改變市場對經濟前景的看法。

他在給客戶的最新報告中表示：「Fed主席鮑爾可能會繼續努力在降低通膨和避免經濟衰退之間『穿針引線』，這是近期多頭跡象。」他補充說，該公司預期利率將「在較長時間內保持較高水平」不變。

他表示：「雖然我們仍然預計美國經濟衰退將在下半年開始，但其他主要發達市場的前景可能會惡化得更快，因為它們更加落後於通膨曲線。」

摩根大通表示，在過去一周的交易中，散戶開始對AI公司獲利了結。

從散戶買入和賣出之間的淨差額來看，Advanced Micro Devices被拋售了6.48億元。Nvidia淨賣出1.06億元，而微軟淨虧損9200萬元。近幾個月來，隨著AI興起，這三支股票都出現上漲。

但同期散戶買進特斯拉股票，投入2.88億元。

巴克萊銀行表示，期權市場定價顯示，地區銀行股月中下滑並不代表投資人預期會出現另一場危機。

SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)上周下跌8%，回吐該ETF最近復甦的部分漲幅。然而，巴克萊策略師帕斯卡爾(Stefano Pascale)表示，該基金的期權定價幾乎沒有變化。

他指出，「雖然KRE波動率仍然昂貴，但值得注意的是，最近大約10%的回跌並未對隱含波動率產生影響，這代表投資人對地區銀行仍持樂觀態度。」

KRE本周再次止穩，29日上漲1.87%。

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示，他與其他央行官員的觀點不同；其他人認為可能需要進一步升息來降低通膨。

博斯蒂克在都柏林演講的書面講稿中表示：「我認為，短期內是否需要繼續升息還不太確定，除非我們面臨過度緊縮和耗盡經濟動力的風險。」