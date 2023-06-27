大型科技股率美股反彈…經濟疑慮緩解 AI股再獲青睞

有投資策略師認為，美股可能受助於基金經理人逢季末「美化帳面」所帶動。路透

美國股市周二上漲，最新數據彰顯經濟韌性，這雖形同預告聯準會（Fed）可能繼續緊縮貨幣政策，但也緩和經濟可能陷入衰退的疑慮。

大型科技股率美股反彈，那斯達克綜合指數 大漲219.90點，漲幅1.7%，至13,555.67點。標普500指數漲49.59點，漲幅1.2%，報4,378.41點，止步兩連跌。道瓊工業指數上漲212.03點，漲幅0.6%，收在33,926.74點。

費城半導體指數大漲3.6%，台積電ADR漲不到2%，竟是費半成份股表現最差的。

美國經濟具有韌性的跡象也推動道瓊運輸指數收漲2.7%，小盤股羅素2000指數上漲1.5%。

特斯拉 在周一暴跌6%後收漲，Snowflake Inc.在宣布與輝達建立人工智慧夥伴關係後上漲，臉書母公司Meta股價在花旗上調其目標價後上漲。Alphabet 表現落後，因為有分析師稱該公司在人工智慧方面行動「過快」。

Snowflake大漲4.2%，特斯拉、Meta和輝達（Nvidia）漲幅都超過3%。

美國電動皮卡製造商Lordstown Motors大跌17.2%，該公司申請破產保護並準備出售。

周二公布的報告顯示，5月美國製造的關鍵資本財新訂單意外增長，同月新屋銷售急升，6月美國消費者信心升至近一年半以來的最高水準。

美國公債殖利率 上升，基準10年期公債殖利率從周一的3.719%攀升至3.767%。

Bespoke Investment Group表示，自2022年初以來，消費者信心報告首度顯示，看漲股市的受訪者比率超過了看跌。

OANDA高級市場分析師Edward Moya說：「在一些強勁的美國經濟數據提振非必需消費品股票，以及投資人重返AI交易後，美國股市反彈。」

Spouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams認為，經濟數據固然令人鼓舞，但美股其實可能受助於「美化帳面」，即基金經理人逢季末將表現優異的資產添加到投資組合中。

根據芝加哥商品交易所Fedwatch工具，交易員預料Fed在7月會議上升息1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.50%的可能性約為77%，一天前消化的可能性為74.4%。

藥房連鎖品牌沃博聯（Walgreens Boots Alliance）急挫9.3%，由於對新冠檢測和疫苗的需求下降，該公司下調了年度獲利預測。包括CVS Health Corp和Rite Aid在內的其他連鎖藥房品牌也下跌。

達美航空提高年度業績展望後，率航空股上漲。達美航空、美國航空和美國聯合大陸控股都上漲超過5%。郵輪運營商嘉年華和皇家加勒比集團(Royal Caribbean)在標普500指數中也漲幅居前。