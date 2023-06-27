科技重獲青睞 道指漲212點

隨著華爾街為上半年作總結以及投資人重新買入科技股，道瓊工業平均指數7天來首次上漲。路透

隨著華爾街 為上半年作總結以及投資 人重新買入科技股，道瓊工業平均指數 7天來首次上漲。

道指上漲212.03點或0.63%收3萬3926.74點。史坦普500指數上漲49.59點或1.15%收4378.41點；那斯達克綜合指數上漲219.9點1.65%收1萬3555.67點。

Nvidia、Meta Platforms和微軟等熱門科技和人工智慧(AI)股上漲，扭轉了26日的拋售局面，提振了以科技股為主的那指。隨著達美航空提高其財測，非必需消費品和旅遊類股也大幅上漲；該航空公司飆升6.84%。

雖然市場普遍上漲，但Walgreens在大幅下調全年獲利財測並報告上季獲利低於預期後，股價下跌9.34%。

華爾街也評估了一批最新經濟數據，這些數據證明即使人們擔心經濟衰退即將到來，但仍展表出韌性。5月耐久財數據意外成長，而6月消費者信心改善幅度超出預期。新屋銷售也超出預期。

Carson Group首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「今年來一直的說法都是經濟衰退即將到來，但事實是經濟基礎穩固，經濟衰退的可能性隨著每一項經濟數據的公布而降低。」

30日代表2023年第1季和上半年結束。自4月初以來，那指已上漲10.9%，今年來上漲29.5%。隨著投資人在2022年的低迷之後紛紛買入科技股，上半年表現可望創下40年來最佳表現。史指和道指可望在本季結束時分別上漲6.6%和約2%。

6月史指和那指可望收漲近5%，而道指有望本月上漲3.1%。

美國商銀表示，Roblox在將沉浸式廣告引入虛擬世界方面處於領先地位，這可能會給投資人帶來一些重大福音。

分析師迪索奇(Omar Dessouky)在最新報告中寫道：「我們認為對該公司的驗證讓包括代理商在內的主流品牌得以進入3D廣告，支持廣告支出和人才投資。」他重申了對該股的買入評級。

這位分析師指稱該遊戲平台是開發吸引廣告商工具的「初步期領導者」，並表示若成功可能會給長期訂戶預期和EBITDA獲利率帶來「驚喜」，「隨著全球用戶採用Roblox的Metaverse，預計成長率將達到20%，形成良性循環，吸引開發商、品牌和商家加入該平台。」該股飆升6.66%。

Regeneron生技公司宣布美國食品和藥物管理局(FDA)拒絕批准用於治療退化性眼病的8毫克劑量藥物申請，該公司下跌8.71%。

該公司表示，FDA發出完整的回應函，沒有要求進一步的數據或臨床試驗。該決定「完全是由於對第三方灌裝機檢查結果的持續審查」，並將繼續與FDA和第三方合作解決該問題。該股為發布消息而短暫停牌；前一天下跌不到2%。

根據巴克萊銀行評估過其他數據後，勞動市場可能正在降溫。該公司投資科學和數據科學團隊發布報告寫道，「來自美國員工概況的另類數據發出謹慎的警告訊號，顯示美國勞動市場不如去年那麼強勁，因為另類數據中的員工總數似乎已於1月23日達到頂峰，並自此之後緩慢下降。」

報告指出，「事實上，各種工作類別的淨流入在某些類別中已變為負值，而在其他類別中則成長不那麼強勁。」

這家華爾街公司表示，數據顯示企業「不願意雇用或解雇工人，而工人也不願意辭去目前的工作。

達美航空上修財測並暗示疫情後旅遊熱潮將持續，旅遊股全線上漲。

達美航空上漲6.84%；競爭對手聯合航空和美國航空分別上漲5%以上。 西南航空和捷藍航空分別上漲3.68%和8.82%。

郵輪股也飆升，扭轉了26日的拋售趨勢。嘉年華上漲8.84%，而皇家加勒比和挪威郵輪公司則分別上漲4.29%和5.72%。Airbnb、Booking Holdings和Expedia均上漲3%以上。

美國商銀策略師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)表示，在道指突破11月高點之前，美股的市場分化風險將持續存在。

他寫道：「道指和道指運輸指數已經證實了美股從3月開始的戰術性反彈，但道氏理論尚未證實2022年底開始的主要牛市。」「道指需要突破2022年11月30日的高點3萬4590點，而道指運輸指數需要突破2023年2月2日的高點1萬5641點，才能確認道氏理論的『牛市』。」

道氏理論指的是當道指運輸指數突破之前的重要高點時，道指可能會跟進。