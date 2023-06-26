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KPMG第二波裁員再砍5%人力 這回波及稽核與稅務部門

編譯葉亭均／即時報導
顧問業者KPMG將在美裁員5%人力。（路透）
顧問業者KPMG將在美裁員5%人力。（路透）

全球四大會計師事務所之一的KPMG正在美國削減5%人力，是今年第二波裁員，凸顯該公司正苦於應付諮詢業務與其他服務的需求減緩。

根據英國金融時報見到KPMG發送給員工的電子郵件，KPMG表示，由於「經濟逆風」持續，現在額外縮減人力是必要的。

KPMG2月已在美國裁員近2%，約700人，當時是四大會計師事務所中第一家揮動裁員大刀的業者。第一波裁員主要集中於顧問事業，但26日在內部宣布的更大規模裁員將影響所有部門，包括稽核事業。以KPMG的3.9萬員工總數計算，這回裁員將波及約1950人。

KPMG US執行長諾普（Paul Knopp）在電郵中表示：「雖然我們的機會管道強勁，而且我們繼續在市場上獲勝，但我們正經歷不單只有我們業務或公司受影響的經濟逆風。」

諾普說，由於自願離職的人工劇減，KPMG面臨了「人力規模和未來一年必須提供服務所需資源量嚴重不協調」。

美國顧問業者在歷經多年來快速擴編人力後，今年來已大幅裁員。安永（EY）正裁員5%、德勤（Deloitte）宣布裁員1.5%、麥肯錫宣布調整後勤部門，在4.5萬名員工中裁員多達2,000人，至於埃森哲（Accenture）正執行裁員2.6%人力的18個月計畫。

雖然顧問業整體持續成長，但調查顯示部分產業對顧問業的需求銳減，不只是與企業購併活動減少有關。

埃森哲上周表示，客戶重新思考小型的計畫；Source Global Research本月稍早的報告指出，客戶認為費用壓力日益提高，而且普遍檢討需要使用顧問服務的時機。報告顯示，逾四分之三的專業服務買方已取消至少一些現有計畫或放棄新計畫，還有三分之二已暫停多數的現有計畫作業。

KPMG表示，新一輪裁員將從現在起到9月的會計年度結束，稽核與稅務工作的員工26日就會得知是否受裁員影響，顧問員工則會在夏季接到通知。

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