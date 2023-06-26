連12拋…股神巴菲特再減持比亞迪 持股比例降至8.98%

「股神」巴菲特並未透露減碼比亞迪股票的理由。(路透)

港交所文件顯示，股神巴菲特 （Warren Buffet）旗下的波克夏 公司19日以每股266.85港元的價格出售253 萬股比亞迪 H 股，套現約6.76億港元（約美元8千6百萬元），持股比例從9.21%降至8.98%。

據了解，這是港交所第12次披露巴菲特減持比亞迪H股。截至19日，波克夏仍持有約9860.31萬股比亞迪H股。

巴菲特投資比亞迪H股要從2008年開始。當年9月，巴菲特以每股8港元認購了2.25億股比亞迪港股股票 ，交易總金額約為18億港元，當時比亞迪名氣與聲量不及今日。

到了2022年，巴菲特持股開始產生變化，港交所數據顯示，巴菲特自2022年8月24日首度減持比亞迪133萬股，減持價格為277.1港元，套現超3.69億港元。此後，巴菲特陸續減持比亞迪股票，但為何減持，巴菲特期間並未透露原因。

儘管減持比亞迪股票，巴菲特與其搭檔蒙格（Charles TMunger）對比亞迪仍有極高評價，蒙格今年演講也提及比亞迪是至今最愛的股票，且相較於美國特斯拉，更看好比亞迪發展。

至於未來將如何處置剩餘的比亞迪持股，此前巴菲特4月在接受美國CNBC採訪時稱，波克夏並不急於減持比亞迪，「我們會找到這些資金更好的配置用途。」

值得注意的是，2022年堪稱比亞迪聲量高峰。據比亞迪2022年財報顯示，公司營收年增96.2%，淨利潤年增445.86%。該年新能源車銷量186.35萬輛，年增超2倍；今年第1季，比亞迪同樣有出色表現，營收增長79.83%，淨利潤年增410.89％，主要來自於新能源車銷量的貢獻。