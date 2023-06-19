石油需求為何沒起色？除了中國 還有新飛機燃油效率高

JetBlue與西南航空公司的飛機停在紐約市拉瓜地亞機場。（路透）

今年備受期待的航空旅行復甦正遭遇多項阻力，這也對全球石油 市場產生深遠影響。

在亞洲，中國經濟復甦乏力，而俄羅斯 的領空限制阻礙了航空振興；在歐洲，由於機師和塔台人員短缺，使得航空運輸受限；在美國，雖然航空業重返榮景，但飛機燃料的用量仍低於疫情 前水準，主要拜更具燃油效率的飛機所賜。

對石油製造業者和做多的能源交易人士來說，上述全是壞消息。新冠疫情後的重返海外度假和商務之旅，原先一直被視為是帶動2023年全球原油需求成長的最大動力。

然而，北半球盛夏旅行季可能會讓石油多頭人士失望，對油價進一步構成壓力，儘管石油輸出國組織（OPEC+）努力透過減產支撐油市。

顧問業者Energy Aspect分析師魏瑟斯（Koen Wessels）表示：「全球整體飛機需求會維持比2019年相對疲弱，直到2024年。」

根據國際能源署（IEA）近期報告，在重返2019年航空旅行活動水準時，涉及中國大陸與其鄰國的長程班機是占了最大缺額。IEA預測飛機燃料需求將占全球今年需求成長的45%。

產業顧問公司FGE精煉產品主管林德（Eugene Lindell）表示，飛機燃料仍率領今年石油消費成長，貢獻度為每日逾100萬桶，然而，航空公司預料今年石油用量會比2019年少了每日70萬桶，理由包括中國大陸國際航班減少，且飛機燃料效率提升。

OAG Aviation亞洲主管帕特爾表示：「最大的疲態來自中國」，而且影響擴及更廣泛的區域。此外，俄羅斯的領空限制措施也讓美中之間燃料使用最密集的航線只能維持在最低營運班次。根據貝恩的資料，北美飛往中國大陸的航班量仍比2019年水準低了三分之一。

貝恩亞太航空主管舒爾特說：「這些航班向來都是以一些消耗大量燃料的最大型飛機營運。飛機燃料需求要回升到疫情前的水準，可能還需要三年。」

魏瑟斯說，在歐洲，機師和塔台控制人員短缺，預料將限制歐洲地區飛機燃料消費復甦，預期今年4月至9月的需求量比2019年低8%。

在美國，航空旅遊數量已攀升至五年單季高點，但燃料需求就是沒跟上，6月初燃料需求下滑至比2019年低15%的水準，而政府預測也將今年燃料需求預估降至比四年前、疫情前水準低4%。