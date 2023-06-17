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美銀：美股這波像2008年崩盤前大強彈 花旗：再漲有限

編譯陳苓／綜合外電
花旗集團和美國銀行都預測，美股即將失去動能，走勢會轉跌。路透
花旗集團和美國銀行都預測，美股即將失去動能，走勢會轉跌。路透

美股氣勢如虹，史坦普500指數自低點反彈20%，符合技術分析的牛市。但若干分析師心存疑慮，花旗集團和美國銀行都預測，美股即將失去動能，走勢會轉跌。

彭博資訊報導，花旗以克羅諾特（Scott Chronert）為首的策略師估計，史坦普500將從周五（16日）收盤價的4,409.59點，年底跌至4,000點，明年年中再爬升至4,400點。

克羅諾特給客戶的報告中寫道，企業盈餘未見具體修正、美國衰退迫在眉睫，將追上不斷膨脹的股價。另外，許多投資人情緒指標顯示，眾人對史坦普500的突破走勢看法審慎。列夫科維奇指數（Levkovich Index）仍在負0.18的「恐慌」領域。克羅諾特說，上述因素暗示史坦普500漲破4,400點未獲喜愛。

與此同時，美國銀行的哈奈特（Michael Hartnett） 去年準確預測了股票拋售潮，他16日在報告中指出，不相信史坦普500強彈，是「嶄新閃亮牛市的開端」。他認為目前市場狀況比較像2000年或2008年，是「大崩盤前的大強彈」。

他預測現在到9月4日勞動節之間，史坦普500最多有150點的上行空間，並有300點的下行空間。今年史坦普500已大漲約15%。

哈奈特2月預期，史坦普500會在3月8日前跌至3,800點，結果投資人採取守勢，大買科技股，預測沒有成真。他說，像他這樣的空頭上半年預測失準，是因美國躲過衰退和信貸荒，並說人工智慧（AI）引發的科技股漲勢為「意料之外的事件」。

史坦普500 投資 指數

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