押Fed暫停升息 史指創13月新高

史坦普500指數躍升至13個月以來最高水平，交易員預期Fed在14日決定政策時不會升息。(路透)

史坦普500指數 躍升至13個月以來最高水平，交易員預期Fed在14日決定政策時不會升息 。

史指上漲40.07點或0.93%收4338.93點，超過去年8月高點，達到2022年4月下旬以來的最高水平。那斯達克綜合指數上漲202.78點或 1.53%收1萬3461.92點，也是2022年4月以來最高水平。道瓊工業平均指數上漲189.55點或0.56%收3萬4066.33點。

根據CME Group的FedWatch工具，市場已經預期Fed將在本周會議上不升息，可能性約為72%。自2022年3月開始這一波最新的政策緊縮周期，Fed已連續10次升息。

13日的通膨數據可能有助於強化通膨正在消退的情況，因為經濟學家預計消費者物價指數(CPI)將顯示5月通脹年率降至4%。低於上月的4.9%。

根據Certuity聯席投資 長克瑞默(Dylan Kremer)的說法，Fed最終將決定在6月不升息，但Fed的升息之路還沒走完，「我們不一定認為不會再升息，但的確認為在這個周期中再次升息的可能性只有一半。」「在其他條件相同的情況下，隨著市場繼續走高，CPI報告可能成為短期利多。」

然而，市場預期Fed官員將強調抑制通膨的承諾，並在7月會議上再次升息，然後在今年底前按兵不動。

史指上周達到一個重要的里程碑，較10月低點上漲超過20%，讓許多投資人認為熊市結束。史指一直處於上升趨勢，連續上漲4周。那指的漲幅更大，較52周低點上漲33%。

那指和科技股再次領漲，亞馬遜和特斯拉漲幅均超過2%。

由於投資人關注本周舉行的Fed會議，華爾街相對平靜。

追蹤史指的SPDR S&P 500 ETF Trust轉手超過3150萬股。在過去30個交易日的平均全天交易量約為8060萬股。如此低的交易量凸顯出Fed會議即將召開前幾周典型的暴風雨前平靜期。投資人將關注14日的會議結論和新聞發布會，了解升息路徑的任何變化以及Fed主席鮑爾圍繞經濟狀況和未來貨幣政策的評論。

億萬富翁投資客達里歐(Ray Dalio)認為，人工智慧(AI)可能具有革命性，但如果使用不當，它也可能造成傷害，「它將是十分美妙的，但也很危險。」「關鍵在於權力。風險在於人以及如何使用。它可以產生巨大的生產力，也或者可以在這場戰爭中以各種方式利用它來互相傷害。」

身為全球最大對沖基金橋水基金的創始人，達里歐表示，AI的有效用戶，或使用AI來提高生產力的公司，將進行非常有吸引力的投資，「我不在乎它是否在生物學、醫院，我不在乎它是否在農業，總會有人能夠忍受它並知道如何充分利用它。但也將會有些人無法充分利用它們，而那些能夠充分利用它們的人將會是顛覆性公司。」

投行瑞穗指出，電動車製造商蔚來汽車(Nio)的競爭加劇可能會限制交車改進帶來的利多。

分析師Frank Fan將這家中國汽車製造商的股票評級定為中性；7.5元的目標價意味著這家美國上市股票明年將較9日收盤價下跌約3%。

Fan指出，「我們相信該公司有望改善2023財年下半年的交車狀況。」他並指第1季的交車數「乏善可陳」：「也就是說，預計NIO的隱含上行空間將受到競爭加劇和2023年市占率改善有限的限制，這是根據該公司2023年的交車財測與電動車產業的整體成長前景。」

他的目標價暗示該股將進一步下跌；該股今年以來已下跌超過14%。

該公司12日宣布降價並結束新車主免費電池更換服務，即使管理層今年稍早時表示該公司不會陷入電動車「價格戰」。該股收漲8.67%。