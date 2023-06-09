史指觸4300點…那指連漲7周 3年多來首次

交易員在紐約證交所關注市場走勢。(美聯社)

史坦普500指數 小幅上漲，自2022年8月以來首次觸及4300點大關，投資 人期待下周發布的最新通膨數據以及Fed的最新政策聲明。

史指上漲4.93點或0.11%，收在4298.86點。那斯達克綜合指數上漲20.32點或0.16%，收在1萬3259.14點。道瓊工業平均指數上漲43.17點或0.13%，收在3萬3876.78點。

史指本周上漲0.39%，為連續第4周上漲，也是自去年8月以來最長的連漲周期。那指本周上漲約0.14%，連續第7周上漲，為2019年11月以來最長連續上漲。道指本周上漲0.34%。

跡象顯示，包括小型股在內的更多股票參與了近期的漲勢，這讓投資人感到鼓舞。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示，「這是一段時間以來投資人似乎第一次感到更有把握。」「我們認為這是一個從偏空觀點轉到偏多觀點的轉折點。」

Horizon Investments投資長拉德納(Scott Ladner)表示：「在接下來幾周過去後，經濟將比過去6個月人們認為的更有韌性。」「這會讓人們明白，小型股和周期股可能有合理的機會追趕。」

市場也在關注下周的消費者物價指數(CPI)數據和聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。根據CME FedWatch工具，市場目前預計Fed將在6月會議上暫停升息的可能性超過71%。

加上9日上漲，特斯拉實現連續11天上漲的公司史上最長連漲紀錄。該股上次持續上漲是在2021年1月。該股9日上漲4.06%。

根據FactSet估計，史指成分股的獲利預計將在第2季連續第三次下滑。

在4月至6月期間，獲利預計將比一年前下降6.4%。這將是2020年第2季新冠疫情以來的最大降幅，比第1季2.1%的降幅還要糟糕。

FactSet於3月31日預計本季獲利將下降4.8%。之後有66家公司發布了負面獲利財測，而44家企業發布了正面展望。

FactSet分析師巴特斯(John Butters)表示，該公司預計獲利將在下半年好轉，第3季成長 0.8%，年底將強勁成長8.2%。

Wolfe Research策略師金斯伯格(Rob Ginsberg)表示，多頭顯然在這個市場上佔據了上風，「熊市正在投降。」「自2022年初以來一直處於負面狀態，多頭本周激增至2021年底以來最高水平，正好在市場峰值附近。再加上VIX指數的崩潰、IWM看漲期權交易量的激增，以及看跌期權相對看漲期權比率的下降，很明顯市場信心正在迅速恢復。」

美國商銀技術策略師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)表示，Farrell信心指標的反彈可能意味著未來美股將進一步上漲。更具體地說，他指出，「在2024年上半年史指可望上探4750至5000點。」

他表示，這項指標追蹤AAII調查所衡量的投資人信心的10周平均值，已從1980年代到1990年代儲貸危機以來的最低水平恢復。

他說，「去年Farrell信心的低點與史指在6月和10月同時觸底。這些低點是Farrell信心在2月17日和6月8日突破0.5超賣門檻的看漲訊號之前出現的。」「在Farrell信心升至0.5以上之後的4周到2年內，史指往往會有強勁的回報。這些訊號的平均和中值52周史指回報率接近16.3-16.7%，不排除史指在2024年2 月升至4750點，在2024年6月升至5000點。」

摩根史坦利看好沃爾瑪 作為投資人現在的藏身之地。這家華爾街投行本周發布報告表示，這家零售巨頭已經從非必需品轉向消費品，為當前消費者背景做好充分準備。

分析師古特曼(Simeon Gutman)在與沃爾瑪管理層舉行投資人大會後寫道，關鍵在於沃爾瑪2024財年財測的上行空間和2025年的獲利率拐點，「經過多年的電商投資、國際合理化和替代收入的增加，該模式正在達到一個拐點。」「這些屬性應該會推高利潤率，也就是平均營收成長4%，息稅前利潤可能成長8%，代表每年息稅前獲利率成長約15個基點。」