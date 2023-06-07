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中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

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中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

編譯季晶晶／綜合外電
中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）
中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員拉赫曼（Desmond Lachman）為巴隆周刊（Barron's）撰文，懷疑中國可能正墜入「失落十年」。

他說，中國結束癱瘓經濟的災難性新冠清零政策後，外界期待的經濟迅猛成長並未出現，很大程度上是因為房市和信貸市場大泡沫破裂。

中國會不會步日本後塵、墜入失落的十年呢？拉赫曼的看法是，中國作為全球經濟成長引擎和大宗商品價格主要驅動力的時期可能進入尾聲。

今年初，當美國通膨居高不下而歐洲經濟前景黯淡，國際貨幣基金（IMF）和許多市場分析家預期，中國經濟重新開放能為全球提供支撐，今年成長率估計會回升到5.2%，遠高於去年還在數十年低點的3%。

但最近包括零售銷售、工廠訂單和進口在內的一系列經濟數據令人失望，北京可能難以實現5%的成長目標。跡象顯示，部分地方政府為為償債而苦苦掙扎，青年失業率飆高到令人憂心的20.4%。

一直關注中國房市和信貸市場泡沫破裂的人，對於它的經濟顯難重拾老路快速成長，不會感到意外。尤其是考慮到其泡沫規模大於日本1990年代陷入失落十年和美國2007-2009年經濟衰退之前的泡沫。

根據國際清算銀行，自2008年來，中國非公共部門的信貸增加超過整個GDP。與此同時，哈佛大學經濟學家Kenneth Rogoff研究發現，中國主要城市的房價收入比高於倫敦和紐約。

不相信中國住房和信貸市場泡沫已經破滅的人，只需要回想一下，去年恆大與其他20家房地產開發商一起出現債務違約。他們可能也注意到，過去12個月，中國房價每月下滑，而且因為土地標售急凍，一些主要的地方政府現在償債有困難。

這並不是說，房市和信貸市場崩潰可能引領中國出現美國式的蕭條。而是北京為支撐房市和地方政府所做出的努力，幾乎沒有可用的信貸留給經濟裡更有生產力的部門。這可能使中國經濟迎來失落十年。

中國遭遇日本式長期的經濟低迷對美國來說有好的一面：首先是發現中國經濟有致命弱點，不必擔心他們「吃掉美國的午餐」，也就是搶生意擊敗美國；其次是，透過大宗商品價格下跌和陸製產品出口降價的形式，美國通膨可能獲得急需的緩解，聯準會可能放鬆抱緊緊的緊縮貨幣政策。

日本 北京 貨幣

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