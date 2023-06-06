史指再漲10點 收在今年最高

美國證券交易委員會(SEC)起訴加密貨幣公司Coinbase，使其股價下跌12.09%。SEC指控Coinbase充當未註冊的經紀人和交易所。比特幣漲幅超過6%。(路透)

史坦普500指數 小幅上漲至2023年以來最高收盤價，因華爾街消化了近期的漲勢，導致該指數升至9個月以來最高水平。

史指上漲10.06點或0.24%至4283.85點，接近9個月高點。那斯達克綜合指數上漲46.99點或0.36%收1萬3276.42 點。道瓊工業平均指數小幅上漲10.42點或0.03%收3萬3573.28點，默克和聯合健康跌幅超過2%，打壓了道指。

美國證券交易委員會(SEC)起訴加密貨幣公司Coinbase，使其股價下跌12.09%。SEC指控Coinbase充當未註冊的經紀人和交易所。比特幣漲幅超過6%。

蘋果下跌0.21%，這家科技巨頭在其年度全球開發者大會上推出備受期待的虛擬實境(VR)頭戴設備和新軟。蘋果在前一交易日發表產品前創下歷史新高。

KKM Financial CEO奇爾伯格(Jeff Kilburg)表示，隨著投資 人為下周Fed政策會議做好準備，市場可能會避免大幅波動。不過，他表示值得注意的是市場一直高於近幾個月的區間，「看來真的有點處於停滯狀態。」「隨著下周Fed會議到來，人們有點喘不過氣來。」

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)表示，不要指望Fed會很快放鬆貨幣政策，「雖然聯邦公開市場委員會(FOMC)在本周期大幅升息，但由於Fed為應對區域銀行業小危機而擴大資產負債表，以及主席鮑爾不願積極『鬆口』降息預期，今年整體金融狀況溫和放鬆。」

他補充指出，「粘性通膨最終將迫使Fed『長期保持高點』，這是我們看跌前景的核心。」「雖然基本假設沒有改變，但肯定不能保證Fed會採取適當行動將通膨置於長期偏低水平。」

美國商銀策略師霍爾(Jill Carey Hall)在報告中表示，上周該行客戶3周來首次出現股票 淨賣出，科技和材料股領跌。

他說，「年初以來，科技股的累計流入量仍然最大，但上周科技股的流出量是一年最大，由機構和散戶領頭。」

總體而言，在5月29日當周，股票賣出5.32億元。科技股流出超過11億元，而材料股則損失4.25億元。

科技類股今年表現強勁，漲幅超過30%。與此同時，材料股是本月史指表現最好的類股，上漲近5%。

BMO Capital Markets將史指目標價上修至4550點，因為「由悲觀到樂觀」的投資人一直在為市場「實現」大跌預做準備。

首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在給客戶的報告中寫道：「換句話說，預期的災難秘訣根本不存在。」「因此，從我們的角度來看，所有損害2022年市場表現的擔憂正在慢慢開始消退。」

雖然華爾街存在一些擔憂，但Piper Sandler預計2023年下半年Advanced Micro Devices的股票將出現有吸引力的走勢。

分析師庫瑪(Harsh Kumar)在給客戶的最新報告中寫道：「總體而言，我們認為AMD下半年的需求設置是正面的。」「預計第3季整體成長將受到AI相關應用數據中心銷售額顯著增加的強勁推動。」

他將該公司目標價從110元上修至150元，較5日收盤價上漲27%。由於投資人押注AI，該股在2023年飆升超過91%。

他預計以AI為重點的MI300晶片的推出可能會在第4季為數據中心營收貢獻2億元，並認為對第3季營收成長不佳的擔憂有些過頭了。

在飛機製造商波音警告其787夢幻機存在最新缺陷後，股價下跌0.73%。

波音發表聲明表示：「我們正在檢查庫存的787，看是否存在與水平安定面配件相關的不合格情況。」「若發現有不合格情況的飛機，將在出廠和交機之前進行修復。」

生產缺陷可能會影響這款廣體飛機的交機。

世界銀行表示，更高的利率和今年銀行業危機的影響，將大大減緩全球最大經濟體的經濟成長。

世銀表示，預計美國、日本和歐元區國家等發達國家2023年僅成長0.7%，低於2022年的2.6%。

美國預計將成長1.1%，而歐元區和日本預計2023年GDP成長將低於1%。由於高利率進一步拖累成長，預計美國GDP成長將在2024年放緩至0.8%。

該行估計全球整體成長將由2022年的3.1%減速至2023年的2.1%。新興國家和開發中經濟體預計GDP將小幅上升4%，較該行2023年1月預測值上升0.6個百分點。然而，世銀首席經濟學家吉爾(Indermit Gill)指出，不含中國，開發中經濟體的成長將低於3%。