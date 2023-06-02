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5月非農就業人數大增33.9萬人 失業率升至3.7%

財經新聞組／即時報導
國內經濟在5月繼續創造就業機會。(美聯社)
國內經濟在5月繼續創造就業機會。(美聯社)

勞工部發表報告，國內經濟在5月繼續創造就業機會，雖然存在多重不利因素，但非農就業人數的成長超過預期。

本月公共和私營部門的就業人數增加了33.9萬，優於《道瓊》估計的19萬；這也是就業崗位連續第29個月增加。

雖然勞動參與率保持不變，但5月失業率升至3.7%，高於預期的3.5%，為2022年10月以來最高水平，但仍接近1969年以來的最低水平。

關鍵通膨指標的平均時薪上漲0.3%，符合預期。按年計算，工資成長4.3%，較預期低0.1個百分點。每周平均工時減少0.1小時至34.3小時。

市場對該報告反應積極，道瓊工業平均指數期貨上漲逾300點。國債殖利率也上漲。

萬寶盛華集團總裁兼商務長Becky Frankiewicz 表示：「勞動市場在混亂中繼續展現勇氣，即使面對通貨膨脹、引人注目的裁員和不斷上漲的汽油價格。」

5月的招聘增幅幾乎與就業市場34.1萬人的12個月平均值一致，在經濟放緩的情況下，就業市場表現非常好。

專業和商業服務本月創造了6.4萬名新員工，帶動就業成長。政府部門增加了5.6萬個工作崗位，而醫療保健貢獻了5.2萬個。

其他值得注意的增加類別包括休閒和酒店業的4.8萬人、建築業的2.5萬人以及運輸和倉儲業的2.4萬。

雖然就業崗位大幅增加，但失業率上升的主要源自自營業者銳減36.9萬人，這是家庭調查中就業人數減少31萬人的一部分。家庭調查用於計算失業率，通常被認為比總體就業人數的機構調查更具波動性。

包括失意勞工和因經濟原因而從事兼職工作者在內的廣義失業率小幅上升至6.7%。

就業 勞工部 道瓊

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