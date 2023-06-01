不確定性消除 股指9個月新高

眾議院通過債務上限法案是避免違約的關鍵一步，該法案已提交參議院，美股收漲。（路透）

眾議院通過債務上限法案是避免違約的關鍵一步，該法案已提交參議院，美股收漲。

道瓊工業平均指數 上漲153.3點或0.47%收3萬3061.57點，即使Salesforce在發布財報一天後下跌4.69%。史坦普500指數上漲41.19點或0.99%收4221.02點。那斯達克綜合指數上漲165.7點或1.28%收1萬3100.98點。史指和那指均收於2022年8月以來的最高水平。

在兩黨支持下，財政責任法案31日晚間以314票對117票通過。參議院多數黨領袖舒默表示，參議院將繼續開會，直到這項法案被送到拜登總統的辦公桌上。

Baird投資 策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「任何時候，任何一個重大的負面因素或一個巨大的潛在負面因素的催化劑被消除，都有助於消除市場的一些不確定性。」「但在此同時，至少股市真的看透了這個故事。」

除了債務上限之爭，投資人還期待Fed於6月13日至14日的政策會議成為另一個可能的市場催化劑。費城Fed主席哈克表示，他認為Fed已接近能夠停止升息的地步。但他本周稍早時表示，2日的就業 報告可能會改變他在即將召開的會議中的投票決定。

ADP數據顯示，5月私人就業人數成長超過經濟學家預期，而上周申請失業救濟金人數低於經濟學家預期。由於擔心持續強勁可能促使Fed在本月政策會議上再次升息，勞動市場一直是經濟中備受密切關注的領域。

Harris Financial經營合夥人考克斯(Jamie Cox)表示，「許多市場關注點正在從政府是否會拖欠債務轉移到更緊迫的問題上，也就是利率將進一步上升多少。」

那指本周至今上漲近1%，使科技股指數可望連續6周收漲，為2020年1月以來未見的連續漲幅。史指可望收高0.4%左右，而道指本周可能下跌0.1%。

摩根大通表示，由於強勁的成長和強於預期的獲利能力，網絡安全公司CrowdStrike是「同類中最佳」股票。

小摩重申對CrowdStrike的加碼評級。雖然收盤下跌1.61%，但該股2023年至今一直火爆，漲幅達52.55%。

分析師埃塞克斯(Brian Essex)寫道：「考慮到令人信服的估值水平、長期需求趨勢的加強，以及暗示基本面持續改善的前景，我們認為現在是持有CrowdStrike的合適機會。」

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)在最新報告中表示，瑞銀認為投資人應該將其投資組合重新定位到能夠提供優質收入的資產中。

他寫道，「在我們的全球戰略中，我們更偏好債券而不是股票。」「尋求收入的投資人可以在政府、投資級企業和新興市場的優質債券中找到誘人的殖利率。」

海菲勒認為，如果美國或歐洲在面臨更嚴重的成長放緩時大幅降息，則選擇中長期高等級債務更有價值。他還看好新興市場債券，而不是發達市場的高收益債券。

在尋找股利個股收益時，由於利率、通膨和成長的不確定性，他建議關注高質量的固定收益，而不是簡單的高股利股票。

摩根大通表示，Pure Storage在其第1財季業績強勁背後呈現的是一個「不斷發展的人工智慧機會」。

摩根大通分析師波拉(Pinjalim Bora)發表報告寫道：「我們發現，今年2024財年的成長下滑趨勢正在放緩，這主要是由於不確定的宏觀環境。我們認為Pure從產品創新的角度來看，繼續將自己與同行區分開來，推動整體更快的成長。」他並補充說該股在這些水平上看起來對長期買家很有吸引力。

他強調這家數據儲存公司與10多家自駕車開發商達成的協議以及對新產業的滲透度，這是其持續不斷開發AI機會的跡象。

該股股價暴漲19.07%。

Vanguard首席經濟學家戴維斯(Joe Davis)表示，將於2日公布的非農就業人數、失業率和時薪數據將凸顯Fed在6月政策會議前面臨的挑戰。

《道瓊》調查的經濟學家預計5月非農就業人數將增加19萬，這將低於4月的25.3萬。預測失業率為3.5%，略高於4月的3.4%。時薪預期成長較上月成長0.3%，較上年同期成長4.4%；4月時薪月增0.48%，年增4.45%。