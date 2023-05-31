美股下跌 投資人焦點回到Fed本月仍可能繼續升息

美股已充分消化國會可望通過債限法案的利多。（歐新社）

美國股市周三在5月最後一個交易日下跌，勉強保住全月漲幅，國會將就提高聯邦債務上限的協議進行關鍵表決，而勞動市場數據意外強勁，投資人擔心聯準會（Fed）6月還會升息 。

道瓊工業指數 跌134.51點，跌幅0.4%，收32,908.27點；史坦普500 指數跌25.69點，跌幅0.6%，收在4179.83點；那斯達克綜合指數下跌82.14點，跌幅0.6%，收1萬2935.29點。

美國公債殖利率下滑，10年期殖利率從周二的3.697%降至3.636%。

本月，史坦普500指數上漲0.3%，道指下跌0.3%，那斯達克綜合指數上漲5.8%。

眾院周三晚上將對一項提高31.4兆億美元債務上限的法案表決，這是避免出現違約的關鍵一步。若國會不通過此議案，下周初將出現違約。眾院通過後，法案將移交參院，參院的辯論可能會延續到周末，也就是6月5日政府可能開始耗盡資金的最後期限之前。

不過，大多數分析師認為法案可望過關，總統拜登周三表示，他預料法案下周一前送交他手上簽署。

勞工部公布，美國4月職位空缺意外增加，反映出勞動市場仍很強勁，表明薪資和通脹面臨壓力。

期貨交易員一度將Fed在6月13-14日政策會議上升息25個基點的可能性提高到70%。但在Fed官員表態傾向暫不升息的發言後，升息可能性降至約32%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey說：「最近的經濟數據並沒有真的支持暫停升息，但今天下午有一些Fed理事出來說，暫停若非是可能的，就是是肯定的。」

受到密切關注的勞工部5月就業報告將於周五發布，這可能決定是否會升息。

史坦普500金融股指數跌1.1%，銀行股指數首當其衝，跌了2.0%。聯邦存款保險公司(FDIC)表示，在兩家大型銀行倒閉後，美國銀行的總存款第一季度創紀錄地下降2.5%。

汽車零部件零售商Advance Auto Parts下修全年預測後，股價暴跌35%，在史坦普500指數成分股中跌幅最大。其他汽車零部件製造商的股票也走低。

慧與（HPE）大跌7.1%，該公司第二季營收未達到華爾街預期。

輝達（Nvidia）大跌5.7%，在押注人工智慧將蓬勃發展的推動下，輝達周二創下歷史新高，市值一度超過了1兆美元。

英特爾是史坦普500指數成分股中漲幅最大的股票，上漲4.8%，這家半導體製造商表示，第二季營收可望達到其預期上限。英特爾3日累積上漲了14.7%。