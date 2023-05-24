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Fed會議紀錄顯示 決策官員「沒那麼確定」還需再升息

編譯任中原／綜合外電
會議紀錄證實Fed在評估究竟還須升息多少，以壓縮經濟，從而控制通膨時，正在考慮是否要暫停升息。(路透)
會議紀錄證實Fed在評估究竟還須升息多少，以壓縮經濟，從而控制通膨時，正在考慮是否要暫停升息。(路透)

美國聯準會（Fed）5月初會議紀錄顯示，雖然決策官員認為如果經濟數據顯示應當再升息，則對於升息持開放立場，但官員們對是否還必須進一步升息，已經變得「沒有那麼確定（less certain）」，因為經濟風險已經升高。

會議紀錄證實Fed在評估究竟還須升息多少，以壓縮經濟，從而控制通膨時，正在考慮是否要暫停升息。

紀錄中提到基於之前升息的「滯後效應」，以及最近銀行倒閉導致信用情勢更加緊絀，與會官員「普遍同意」一點，就是「這次（5月）會議之後再進一步提高（利率）目標區間可能適當的程度，已經變得沒有那麼確定」。

Fed5月會議時決定升息1碼，為5-5.25%，與3月會議時多數官員預測的今年利率頂峰相符。

Fed在3月會議時曾表示，進一步升息「可能適當」；但5月會議提出的政策指引中則指出，官員們在決定利率還須升高多少時，將考慮後續數據，以及之前的升息已對經濟產生多大影響。主席鮑爾當時曾形容這項改變「很有意義」。

紀錄中也顯示，決策官員對於是否進一步升息看法分歧。許多與會官員強調Fed有必要「在這次會議後保留選擇性」，一些官員相信如果通膨持緩慢減速，則應當採取進一步行動。但數位官員強調，如果經濟展望如預期般進展，「可能無須」進一步升息。

Fed幕僚人員仍預測今年經濟將出現低度衰退，然後復甦；他們並預期高通膨可能比預期更久的風險己然升高。

紀錄中也指出，幾乎所有官員都認為在最近銀行倒閉事件之後，經濟成長降低且失業增加的機率升高。不過Fed仍堅持今年並不計畫降息。

升息 利率 鮑爾

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