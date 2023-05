石油戰效力降？俄原油收益升至去年11月來新高

CREA最新分析指出,俄國3、4月的原油收益回升至去年11月以來新高。路透

最新報告指出,西方對俄羅斯發動的石油 大戰,效力似乎開始消退,俄國 3、4月的原油收益回升至去年11月以來新高。

CNBC報導,去年12月俄國原油出口的稅收崩垮,似乎顯示西方對俄國實施油價 上限的策略奏效。但芬蘭獨立智庫「能源與清潔空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA)最新分析指出,俄國石油今年3月出口總值攀升,促使4月的石油稅收月增6%。

報告結果表明,儘管去年底歐盟禁止進口俄油,七大工業國集團(G7)也對俄油實施更廣泛的價格上限令,莫斯科仍設法奪回原油出口收益。

CREA能源分析師認為,「油價上限聯盟」(Price Cap Coalition)未能修訂油價上限並落實政策,導致這些措施「失去了動能、完整性、可信度。」CREA首席分析師暨報告共同作者梅爾利維表示:「歐盟未兌現承諾,沒有每隔兩個月就檢討油價上限,以確保俄油價格低於市場均價」,這清楚指向措施執行不力。

CREA另一名能源分析師李維說,俄國石油稅收與該國油價緊密連動,彰顯油價上限的重要性,俄國改變稅制以減輕油價上限的衝擊。「油價上限聯盟」若不調降俄油油價上限,並改善執行缺口,俄國石油稅制的變化將讓俄油油價更貼近國際基準價,將帶動俄國原油稅收進一步反彈,並凸顯價格上限措施的全面失敗。

G7、澳洲、歐盟去年12月5日對俄羅斯石油實施每桶60美元的價格上限。另外,歐盟和英國禁止進口俄國海運原油。