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歐盟向最高法院提上訴 要向蘋果追稅140億美元

中央社盧森堡23日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）市場競爭監管當局今天向歐盟最高法院提出上訴，要求推翻歐盟普通法院的裁決，好讓美國蘋果公司（Apple）繳納創紀錄的130億歐元（約140億美元）補稅。路透
歐洲聯盟（EU）市場競爭監管當局今天向歐盟最高法院提出上訴，要求推翻歐盟普通法院的裁決，好讓美國蘋果公司（Apple）繳納創紀錄的130億歐元（約140億美元）補稅。路透

歐洲聯盟（EU）市場競爭監管當局今天向歐盟最高法院提出上訴，要求推翻歐盟普通法院的裁決，好讓美國蘋果公司（Apple）繳納創紀錄的130億歐元（約140億美元）補稅。

路透報導，本案源自歐盟執行委員會（European Commission）2016年裁定，歐盟成員國愛爾蘭的2項稅務裁決，使得蘋果的稅務負擔在長達20多年間遭到刻意降低。例如在2014年蘋果繳納的稅率僅0.005%。

這是歐盟主管市場競爭的執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）打擊成員國與跨國企業間私下讓利協議的最高調案例，對於企業納稅額有廣泛影響。

歐盟普通法院（General Court）在2020年裁決，歐盟監管機關並未達到法律標準，證明蘋果享有不公平的好處。

歐盟執委會如今向歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）提出上訴，委任律師羅文塔爾（Paul-John Loewenthal）向法院表示：「本案結果將決定，成員國是否可以繼續施予跨國企業大量減稅，以換取就業機會與投資。」

羅文塔爾還說，歐盟普通法院的判決「在法律上有缺陷」，應予以駁回。

蘋果則反駁歐盟執委會的說詞，稱自身已在應納稅國家繳納份額公平的稅金。

蘋果的律師畢爾德（Daniel Beard）告訴歐洲聯盟法院：「歐盟執委會所稱應歸屬於愛爾蘭分公司的那些獲利，實際上要歸在美國納稅。蘋果…為了執委會所稱應在愛爾蘭納稅的獲利，正在美國為同一批獲利繳納約200億歐元稅金。」

歐洲聯盟法院預期在接下來幾個月內做出裁決，這將會是本案最終判決。

歐盟 蘋果 就業

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