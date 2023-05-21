微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

中國通訊應用程式微信 （ＷeChat）今天正式發布「刷掌支付」，號稱可把所有的票卡與手掌綁定，實現一掌通行與消費。微信支付與北京地鐵 宣布，即日起在大興機場線正式上線刷掌乘車。

「微信公開課」公眾號21日宣布，微信刷掌支付正式發布，用戶目前可以在刷臉設備上進行刷掌操作。需要現在設備綁定個人微信帳號，錄入手掌紋樣。消費時，將手掌對準支付設備的掃描區，確認後即可完成支付。

綜合中國基金報、北京日報報導，相比刷臉支付，刷掌支付無論是安全或精準度上都更高一些。相對於指紋識別讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的則是掌心血管紋路，能夠避免暴露在外以及複製偽造。

微信並稱，其刷掌支付已經實現了對不同環境光線的適應，也能夠應對年輕年長不同的掌紋生理差異，面對不同用戶不同的伸手習慣也可以快速識別。

騰訊公司副總裁、微信支付負責人張穎此前表示，用戶可將會員卡、校園卡、交通卡、門票電子碼等與手掌綁定，即可刷掌驗證會員身分、便捷消費、過閘通行。目前正在逐步邀請商家聯合打造刷掌應用場景。

北京軌道交通大興機場線刷掌乘車發布會21日在北京舉行，宣布大興機場線「刷掌」乘車服務正式上線。乘客註冊開通刷掌乘車服務後，即可在該條地鐵刷掌過閘乘車。

報導稱，刷掌過閘不需接觸，衛生且安全。乘客即便遇到忘帶實體卡、手機沒電等特殊情況，也能乘坐地鐵。

微信支付相關負責人表示，刷掌過閘乘車從多個角度優化了乘客的乘車體驗，乘客伸手即可進出站，對老人更友好、對各類身體不便者更加無障礙。

微信此前率先於2022年10月上線「微信刷掌支付」小程式，在深圳市商家推廣應用。