「銀行體系吃緊」 鮑爾暗示傾向6月暫停升息

聯準會主席鮑爾19日在Fed舉辦的一場會議中表示，銀行體系吃緊，可能意味Fed將不需要把利率升到銀行倒閉之前所預期的水位，便能減緩經濟活動。Fed前主席柏南克（右）也應邀出席。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾 19日發表演說時表示，銀行體系吃緊，可能意味著Fed將不需要把利率 升到銀行倒閉之前所預期的水位，便能夠減緩經濟活動。

Fed針對所謂的「政策分離原則」發表談話，亦即Fed使用緊急貸款工具來因應金融與信用市場動盪，如此一來以利率為主的貨幣政策工具將能聚焦於對抗通膨。

但鮑爾19日表示，政策分離的作用可能有其極限。他表示，「我們的各項工具有各自的目的，但所產生的效應往往並不會完全獨立。因為彼此之間高度糾結，因此我認為各項工具不大可能絕對且完全分離；這既不可能，也不是我們想要的」。

Fed決策官員們表示，6月13～14日的會議將決定再升息 1碼或暫停升息，這可能是一場差距甚小的賽局。包括鮑爾在內的一些官員已經暗示可能暫停升息，來評估銀行業吃緊對經濟的影響；但其他決策官員則表示，通膨與經濟活動尚未減緩到足以維持利率不變的程度。

鮑爾表示，「做過頭與做太少的風險，變得更趨近於平衡。基於我們已經走得相當遠，因此我們有觀察經濟數據的本錢」，來決定利率可能還需要提高多少。

鮑爾並表示，Fed決心將通膨壓回到2%目標；「如果未能使通膨下降，不僅將使痛苦期延長，而且到頭來還會使恢復物價穩定的社會成本提高，對家庭及企業造成更大傷害」。

鮑爾發表談話之前，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在會議上發表研究報告，顯示新冠疫情並未改變「中性」利率的估計值，而這項發現對利率該升到多高才能減緩經濟活動具有重要意義。

報告中指出，在2008～2020年期間，Fed官員與經濟學者曾斷定「中性」利率已大幅下降，再加上金融海嘯之後經濟成長持續偏弱，因而維持了很長一段的低利率期間。威廉斯表示，Fed用來估計中性利率的模型顯示，「沒有證據顯示中性利率超低的時代已經結束」。

如果中性利率的估計值升高，Fed可能會決定若要使通膨減緩，則利率必須高得多；但如果中性利率估計值並未改變，則未來幾年內當Fed成功使通膨率回降到2%目標之後，聯邦資金利率將回到3%以下。

Fed指出，經濟模型顯示去年底時實質中性利率約0.7%，而且過去一年來中性利率已經下降。3月通膨率為4.2%，這表示名目中性利率低於5%。