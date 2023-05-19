我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

台5億高中生離奇死 律師剖析：不可能已繼承遺產

「銀行體系吃緊」 鮑爾暗示傾向6月暫停升息

編譯任中原／綜合外電
聯準會主席鮑爾19日在Fed舉辦的一場會議中表示，銀行體系吃緊，可能意味Fed將不需要把利率升到銀行倒閉之前所預期的水位，便能減緩經濟活動。Fed前主席柏南克（右）也應邀出席。（美聯社）
聯準會主席鮑爾19日在Fed舉辦的一場會議中表示，銀行體系吃緊，可能意味Fed將不需要把利率升到銀行倒閉之前所預期的水位，便能減緩經濟活動。Fed前主席柏南克（右）也應邀出席。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾19日發表演說時表示，銀行體系吃緊，可能意味著Fed將不需要把利率升到銀行倒閉之前所預期的水位，便能夠減緩經濟活動。

Fed針對所謂的「政策分離原則」發表談話，亦即Fed使用緊急貸款工具來因應金融與信用市場動盪，如此一來以利率為主的貨幣政策工具將能聚焦於對抗通膨。

但鮑爾19日表示，政策分離的作用可能有其極限。他表示，「我們的各項工具有各自的目的，但所產生的效應往往並不會完全獨立。因為彼此之間高度糾結，因此我認為各項工具不大可能絕對且完全分離；這既不可能，也不是我們想要的」。

Fed決策官員們表示，6月13～14日的會議將決定再升息1碼或暫停升息，這可能是一場差距甚小的賽局。包括鮑爾在內的一些官員已經暗示可能暫停升息，來評估銀行業吃緊對經濟的影響；但其他決策官員則表示，通膨與經濟活動尚未減緩到足以維持利率不變的程度。

鮑爾表示，「做過頭與做太少的風險，變得更趨近於平衡。基於我們已經走得相當遠，因此我們有觀察經濟數據的本錢」，來決定利率可能還需要提高多少。

鮑爾並表示，Fed決心將通膨壓回到2%目標；「如果未能使通膨下降，不僅將使痛苦期延長，而且到頭來還會使恢復物價穩定的社會成本提高，對家庭及企業造成更大傷害」。

鮑爾發表談話之前，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在會議上發表研究報告，顯示新冠疫情並未改變「中性」利率的估計值，而這項發現對利率該升到多高才能減緩經濟活動具有重要意義。

報告中指出，在2008～2020年期間，Fed官員與經濟學者曾斷定「中性」利率已大幅下降，再加上金融海嘯之後經濟成長持續偏弱，因而維持了很長一段的低利率期間。威廉斯表示，Fed用來估計中性利率的模型顯示，「沒有證據顯示中性利率超低的時代已經結束」。

如果中性利率的估計值升高，Fed可能會決定若要使通膨減緩，則利率必須高得多；但如果中性利率估計值並未改變，則未來幾年內當Fed成功使通膨率回降到2%目標之後，聯邦資金利率將回到3%以下。

Fed指出，經濟模型顯示去年底時實質中性利率約0.7%，而且過去一年來中性利率已經下降。3月通膨率為4.2%，這表示名目中性利率低於5%。

利率 鮑爾 升息

上一則

印太經濟架構傳接近敲定供應鏈協議 最快下周宣布

延伸閱讀

鮑爾：信用狀況收緊 降低升息壓力

鮑爾：信用狀況收緊 降低升息壓力
美債限問題周末有望解決 美股早盤小漲

美債限問題周末有望解決 美股早盤小漲
Fed鷹派反對6月暫停升息 關鍵將是鮑爾談話

Fed鷹派反對6月暫停升息 關鍵將是鮑爾談話
Fed決策 留下三個不確定

Fed決策 留下三個不確定

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
中國買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，據悉是由於巴西的玉米價格更便宜。圖為巴西一家中資玉米、大豆、高粱等農作物種子研發公司。（新華社）

巴西更便宜 中取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

2023-05-15 09:00

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國