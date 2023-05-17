美國經濟可能衰退？這項指標預告一年內衰退機率99.3%

聯準會（Fed）祭出自1981年以來最猛的一波升息循環，銀行業顯現信用緊俏跡象，殖利率曲線又嚴重倒掛，諸多跡象顯示美國經濟衰退可能在劫難逃。(美聯社)

許多經濟學家警告，美國經濟「可能」滑向衰退，一些市場隱含指標也指向同一展望。現在有個經濟模型更預測：美國一年內衰退機率高達99.3%。

財經網站MarketWatch報導，這個模型採用「6季後的美債3個月遠期利率」與「美國3個月國庫券殖利率 」之間的利差，來估算美國經濟在未來12個月衰退的或然率。

該模型根據的算法，在標題為「（別怕）殖利率曲線」的Fed財經討論系列筆記有說明，另在一篇由Eric C. Engstrom與Steven A. Sharpe聯手執筆的工作論文--標題為「近期遠期殖利率利差作為領先指標：一面較不受扭曲的鏡子」--有更詳細的解說。

根據Haver Analytics估算，4月起一年內衰退的或然率達99.3%。

往年該指標有幾次超過99%時，例如1970年代和1980年代初，衰退確實接踵而至。

前美林策略師、Rosenberg Research創辦人暨總裁羅森伯格17日表示，反映紐約製造業景氣榮枯的「帝國指數 」（Empire State Index），5月標題數據陡降42.6點，降到負31.8，是最新的凶兆。

若是衰退在劫難逃，羅森伯格認為，諸如債券、黃金這類「安全資產」仍然熱門，成長股則可望隨長期利率往下走而有支撐。

羅森伯格說：「Fed自1981年以來最猛的一波緊縮循環過後，銀行業信用緊俏準時報到，又正值殖利率曲線嚴重倒掛。拉長你的投資 期限，不然就手上保有一堆現金。」