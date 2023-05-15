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傳阿里達摩院自駕部門被併 且裁員200人

記者林茂仁／即時報導
傳達摩院自駕部門被併且裁員200人。（取自澎湃新聞）
傳達摩院自駕部門被併且裁員200人。（取自澎湃新聞）

阿里巴巴旗下達摩院自動駕駛團隊將併入阿里旗下菜鳥集團，但傳出僅近百人轉入菜鳥集團，其餘近200人將內部轉職或裁員

對此，阿里雲回應澎湃新聞證實，因業務調整，達摩院自動駕駛業務轉入菜鳥集團，部分人員轉入菜鳥，同時將有其他部分人員進入阿里其他業務，但網傳裁員數量並不準確。

達摩院成立於2017年10月，共有機器智慧、數據計算、機器人、金融科技、X實驗室五大板塊的實驗室。其中，機器人板塊下的自動駕駛實驗室，致力於研究機器學習、軟硬體一體化設計、感知/決策規畫/定位等自動駕駛核心技術。

阿里達摩院自動駕駛實驗室研究方向包括環境感知、高精定位、決策規畫、智慧控制、仿真平台以及數據平台，主要產品應用為智慧物流機器人，目前已經在中國多個城市的校園、社區、園區進行常態化運營。

阿里在2020年雲棲大會上，發布第一款物流機器人「小蠻驢」，小蠻驢是達摩院最新的人工智慧和自動駕駛技術，是面向末端物流場景，提供最後三公里配送服務的智慧型機器人，這是一款L4級別的無人車，自動駕駛率99%，自2020年9月推出至2022年3月31日，小蠻驢累計配送物流訂單超過1000萬件，刷新中國末端無人配送紀錄。除了小蠻驢外，達摩院自動駕駛實驗室也在開發多種自動駕駛產品。此前，達摩院已聯合菜鳥啟動自動駕駛卡車的研發。

達摩院此番業務調整不免讓人聯想到此前阿里宣布啟動的組織變革，自動駕駛整併給菜鳥，可能有助於後續獨立上市的考量。

達摩院隸屬於阿里巴巴集團六大業務集團之一的「雲智慧集團」。今年3月，阿里巴巴集團董事會主席張勇發布全員信，宣布啟動「1+6+N」組織變革，設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

其中，雲智慧集團作為六大業務集團之一，由張勇兼任CEO，主要業務除了達摩院外，還包括阿里雲智慧、釘釘、天貓精靈等。張勇表示，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

裁員 融資 人工智慧

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