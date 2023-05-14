印度媒體：塔塔集團將代工蘋果手機

印度媒體報導，塔塔集團已準備加入蘋果手機大家庭，可望成為在印度第4大的蘋果手機代工廠商。(歐新社)

媒體先前報導印度 塔塔集團正在收購台灣電子代工大廠緯創的印度廠。印度Jagran新聞網今天引述產業報告稱，塔塔集團已準備加入蘋果手機 大家庭，可望成為在印度第4大的蘋果手機代工廠商。

Jagran新聞網引述市場研究TrendForce的報告，蘋果正因地緣政治以及疫情措施而積極將手機產能移出中國，塔塔集團（Tata Group）可望因此受惠，成為繼鴻海、立訊與和碩之後的第4大蘋果手機代工廠商。

報導說，塔塔集團將生產iPhone 15與iPhone 15 plus的兩款手機，可望接到約5%的訂單。

根據報導，在iPhone 15方面，鴻海將取得70%的訂單、立訊取得25%；在iPhone 15 plus方面，立訊將取得60%的訂單、和碩佔35%。

報導指出，緯創在印度卡納塔卡省（Karnataka）設有iPhone組裝廠，但2020年12月疑因薪資問題導致工人暴動，引起蘋果關切。去年底開始，印度媒體陸續報導塔塔集團有意收購緯創印度廠房，但緯創並未證實。

一名要求不具名的台商告訴中央社，外商在印度代工蘋果手機的利潤不高，還要承擔勞動管理風險及偏高進口關稅，緯創若真的退場，剛好可以帶走資金，算是「安全下莊」。

這名台商補充，對塔塔而言，切入蘋果手機代工則是印度本土廠商首例，更是「在印度製造」（Make in India）政策的一大突破，相對毛利高且具備集團綜效，因此，如果收購傳聞屬實，應是雙贏交易。