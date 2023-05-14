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印度媒體：塔塔集團將代工蘋果手機

中央社新德里14日專電
印度媒體報導，塔塔集團已準備加入蘋果手機大家庭，可望成為在印度第4大的蘋果手機代工廠商。(歐新社)
印度媒體報導，塔塔集團已準備加入蘋果手機大家庭，可望成為在印度第4大的蘋果手機代工廠商。(歐新社)

媒體先前報導印度塔塔集團正在收購台灣電子代工大廠緯創的印度廠。印度Jagran新聞網今天引述產業報告稱，塔塔集團已準備加入蘋果手機大家庭，可望成為在印度第4大的蘋果手機代工廠商。

Jagran新聞網引述市場研究TrendForce的報告，蘋果正因地緣政治以及疫情措施而積極將手機產能移出中國，塔塔集團（Tata Group）可望因此受惠，成為繼鴻海、立訊與和碩之後的第4大蘋果手機代工廠商。

報導說，塔塔集團將生產iPhone 15與iPhone 15 plus的兩款手機，可望接到約5%的訂單。

根據報導，在iPhone 15方面，鴻海將取得70%的訂單、立訊取得25%；在iPhone 15 plus方面，立訊將取得60%的訂單、和碩佔35%。

報導指出，緯創在印度卡納塔卡省（Karnataka）設有iPhone組裝廠，但2020年12月疑因薪資問題導致工人暴動，引起蘋果關切。去年底開始，印度媒體陸續報導塔塔集團有意收購緯創印度廠房，但緯創並未證實。

一名要求不具名的台商告訴中央社，外商在印度代工蘋果手機的利潤不高，還要承擔勞動管理風險及偏高進口關稅，緯創若真的退場，剛好可以帶走資金，算是「安全下莊」。

這名台商補充，對塔塔而言，切入蘋果手機代工則是印度本土廠商首例，更是「在印度製造」（Make in India）政策的一大突破，相對毛利高且具備集團綜效，因此，如果收購傳聞屬實，應是雙贏交易。

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