蘋果發行5批債券 規模52.5億元超出籌資目標

蘋果公司8日發行五批債券籌資52.5億元。（美聯社）

蘋果 公司8日發行五批債券 ，據稱籌得52.5億元，以便為公司的庫藏股與配息行動融資 。此時多家企業提前在通膨數據於本周三公布前發債籌集現金。

彭博資訊引述知情人士的說法報導，蘋果公司售出五批債券，規模52.5億元，高於原定的50億元籌資目標。其中最長天期的部分為30年期債券，利率將比同天期美國公債高出108個基點，這比最初討論的135個基點來得低。

彭博資訊的調查顯示，經紀商預期美國高評級債券銷售規模本周達300億至350億元，此時公司債市場顯示出趨於穩定的跡象。在本周一（９日）共有11家企業預定發行225.5億元新債，於10日公布消費者物價指數（CPI）、以及11日公布生產者物價指數（PPI）之前鎖定融資。電信業者T-Mobile US和默沙東（Merck & Co）也分別發行35億和60億元。

消息人士說，蘋果發債所籌得的資金將用於一般企業用途，包括實施庫藏股、支付股利、營運資金、資本支出、收購與償債。這是蘋果在去年8月發債55億元為庫藏股和支付股利融資以來首見發債。

彭博行業研究高級信用分析師許夫曼（Robert Schiffman）表示，蘋果決定發行數億美元的新債是因為「有信心擴大現金流，甚於營運需求」，這五批債券的發行應會進一步有利於蘋果公司的淨零現金（net cash neutral）目標（是指一家公司的現金大致等同債務）。

景順（Invesco）首席固定收益策略師瓦爾德納在蘋果的債券交易被定價前受訪表示，該交易「將獲得市場非常好的接受度」，「我們見到高級固定收益有相當大量的需求」。

蘋果公司的代表不願回應置評請求。

蘋果是在公布財報後第二家發行債券的大型科技公司。臉書母公司Meta Platforms在上周也進行歷來第二度發行債券，籌資85億元。