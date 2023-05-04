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輝達黃仁勳說摩爾定律已死 超微蘇姿丰不認同

編譯簡國帆／綜合外電
超微執行長蘇姿丰不認為摩爾定律已死。路透
超微執行長蘇姿丰不認為摩爾定律已死。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳曾表示摩爾定律時代已結束，正聚焦於用軟體演算法與人工智慧（AI）改善效能，但超微（AMD）執行長蘇姿丰不認同，不認為摩爾定律已死。

蘇姿丰在接受巴隆金融周刊（Barron's）訪問時說，她絕對會說她不認為摩爾定律已死，她認為摩爾定律已放慢，必須以不同行動延續，獲得摩爾定律的效能和能源效益。

至於「摩爾定律放慢」是否部分是因為晶圓價格的關係，蘇姿丰回答「沒錯」。她說，電晶體成本、以及從密度與整體耗能降低獲得的改善程度，每一代都在降低，但超微仍不斷前進，正在從事許多3奈米製程的工作，也已放眼2奈米製程，超微將持續運用小晶片這類架構，試著繞過摩爾定律的一些挑戰。

蘇姿丰坦承，今年上半年經濟好壞參半，但樂觀認為超微今年稍後將能靠在伺服器晶片的技術領導地位，壯大雲端與企業事業。她說，從非常近期來看，這是一個每個人都需要更多運算的世界，這趨勢沒改變，就資料中心業務而言，超微對該公司的伺服器晶片Genoa及其晶片架構Zen 4感到興奮，整體而言，輝達的資料中心事業下半年將強勁成長。

對於英特爾最近提到正在中國看到復甦「綠芽」，蘇姿丰說，中國的情況有點好轉，但還很早，是因客戶雸一，未必是全面改善，預期下半年將有些改進。

晶片 雲端 黃仁勳

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