美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

紐約證交所交易員。路透

美股三大指數 周二（2日）下跌超過1%，市場對金融體系重燃疑慮，地區銀行股因而大跌，同時投資 人試圖衡量美國聯準會 （Fed）是否有可能進一步升息。

聯準會預料3日宣布升息1碼，投資人急切關注聯準會是否會發出任何信號，暗示這是否是當前周期的最後一次升息，或者如果通膨居高不下，是否有可能進一步升息。

道瓊工業指數下跌367.17點，跌幅1.08%，至33,684.53點。標普500指數跌48.29點，跌幅1.16%，至4,119.58點。那斯達克指數跌132.09點，跌幅1.08%，至12,080.51點。

費城半導體指數跌0.74%，報2,996.86點。

KBW區域銀行指數大跌5.5%，創3月13日以來最大單日跌幅，指數在盤中一度觸及2020年11月以來最低。

投資人擔心美國債務上限之際，能源股隨油價下跌。

美國財政部長葉倫周一表示，如果不提高聯邦債務上限，現在預計只能履行美國政府的所有支付義務到6月1日。

標普500指數能源類股急挫4.3%，在所有主要類股中跌幅最大，緊隨其後的是金融類股，下跌2.3%。

美國地區銀行延續周一的跌勢。周一第一共和銀行被接管並拍賣，其大部分資產被摩根大通收購，聯邦存款保險公司（FDIC）促成了這筆交易。此前已有兩家美國區域性銀行在3月倒閉。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby 表示：「有人擔心這還沒有結束，利率將繼續上升，這可能會成為更多問題的催化因素。」「關於商業地產的問題的討論愈來愈多，這是一個與區域行銀行相關的領域。」更高的借貸成本往往會打擊消費者和企業。

在跌幅最大的銀行股中，PacWest Bancorp暴跌27.8%，Western Alliance Bancorp大跌15.1%，Comerica重挫12.4%。

高盛集團合夥人John Flood在報告中表示，看空的避險基金交易商開始拋售，後來帶動只做多的投資人也賣出。

Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「華爾街正在迅速按下賣出的按鈕，因為銀行業動盪似乎不會很快消失」 ，「風險偏好沒有機會，因為交易人士一直盯著圍繞地區銀行揮之不去的疑慮、不斷上升的衰退機率，以及美國下月違約的風險提高」。 所有這些因素加在一起都加劇了投資人對聯準會陷入兩難的不安感。

盤後交易中，星巴克在公布財報後下跌2%。