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IMF總裁：快速上升的利率將銀行業脆弱性暴露無遺

編譯劉忠勇／綜合1日電
喬治艾娃出席加州比佛利山莊出席米爾肯研究所全球會議。(路透)
喬治艾娃出席加州比佛利山莊出席米爾肯研究所全球會議。(路透)

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，利率快速上升「暴露金融業的脆弱性」，銀行業需要提防更多風險。

喬治艾娃在加州比佛利山莊出席米爾肯研究所全球會議時接受彭博訪問時說，金融業界領袖需要「預見狀況，並準備好在狀況發生時採取行動，因為狀況終究是會來的。」

喬治艾娃說，「過去幾年我們所經歷的是一連串無法想像的事件」，「疫情、在烏克蘭的戰爭、利率保持多年低位後迅速飆升」。

與此同時，美國監管機關仍在繼續努力提振因聯準會（Fed）急進升息和儲戶擠兌而受衝擊的銀行業。

第一共和銀行（First Republic Bank）成為美國3月銀行業動盪以來第四家倒閉的區域性銀行。聯邦儲蓄保險公司（FDIC）周末居中協調下，將第一共和銀行賣給摩根大通。

喬治艾娃也提到新興市場債務重組延遲的相關問題。全球70多個低收入國家面臨總計3,260億美元的負債，其中一半以上國家已經或接近債務困境，包括尚比亞、衣索匹亞和迦納。

以西方傳統債權國為主的巴黎俱樂部和發展中經濟體的最大債權國中國等新興債權國之間出現分歧，使相關債務重組和紓困受到阻礙。

喬治艾娃說:「每個人都該體認除非我們為債務重組建立一個更好的機制，否則每一方都將蒙受損失。」

喬治艾娃表示 ，她看到中國在債務問題的思維出現轉折，但她指出北京需要提高放款的透明度。

重組 利率 低收入

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