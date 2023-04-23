我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

影／加州迪士尼設施著火 「噴火龍」嚇壞民眾

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）今年因為ChatGPT一炮而紅，但把職涯中最大的一筆押注放在更有未來感的公司：他已投資3.75億元在核融合新創公司Helion Energy。

華爾街日報報導，除奧特曼外，貝佐斯、蓋茲和班紐夫等億萬富豪和科技公司創辦人，也想運用為太陽和恆星提供動能的核融合反應，來提供幾乎是無上限的能量。 他們押注，數十年來建置核融合反應爐的目標再過幾年就能成真。

●獲利可能達千倍

擔任Salesforce執行長的班紐夫形容核融合是「聖杯」，「神話裡的獨角獸」。他投資旨在創建小型發電廠、自麻省理工學院分拆出來的Commonwealth Fusion Systems。蓋茲也是投資人。

核融合一直被視為清潔能源替代品，可取代燃燒化石燃料並釋放溫室氣體的能源。去年12月，美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）的科學家取得突破，首度在核融合反應達到「能量淨增益」目標。

班紐夫說他被私人核融合早期投資人、Sun Microsystems共同創辦人科斯拉所說服。科斯拉也投資衍生自威斯康辛大學麥迪遜分校的Realta Fusion。作為一位投資人，科斯拉覺得，「要麼損失你的錢，要麼賺上1000倍」。

●處於技術轉折點

工業公司、大型石油公司、主權財富基金，與美國國防部一起支持這項工作，後者希望衛星推進動力系統能做到只有烤麵包機的大小。

前能源部長莫尼茲說：「這十年內，至少有一或兩家公司可能擁有核融合的條件。」

總部位於華盛頓特區的核融合產業協會（Fusion Industry Association）已追蹤50多億元的私人資金，有7家公司籌到至少2億元。而75%的核融合籌資發生在這兩年。

推特和Uber的早期風險投資人Chris Sacca成立了一家叫做Lowercarbon Capital的公司，推出一支核融合基金，投資人包括企業、校產基金和家族辦公室。創始合夥人杜馬斯表示，Lowercarbon Capital相信核融合正處於轉折點。

●找尋獲利之路

Lowercarbon Capital的投資包括Avalanche Energy，後者的執行長Robin Langtry表示，該公司專注於小型系統，可用商用設備快速構建和測試，包括eBay上買得到的超高真空腔。

Avalanche Energy客戶之一的五角大廈國防創新部門（DIU）旗下一名物理學家兼試飛員、空軍少校威德表示，20年前測試這種設計可能要5000萬元，現在大部分工作能以最低成本在電腦上運行。DIU想在五年內開發出一種核動力源，從微波波爐或麵包機大小的設備提供電力。

核融合難度很高，受亞馬遜創辦人貝佐斯支持的加拿大業者General Fusion在內的公司在測試機器時也會開發其他產品。知識財產權的價值獨立於核融合之外。

前雪佛龍科技風險投資公司總裁伯格說，技術不能僅僅追求科學突破，最終需要找出一條獲利之路，因為在有收入之前，業務都不算數。

投資 貝佐斯 石油

上一則

省下不少文書工作 生成式AI廣獲醫療界歡迎

延伸閱讀

對他來說只是5億美元的玩具 貝佐斯超級遊艇展開試航

對他來說只是5億美元的玩具 貝佐斯超級遊艇展開試航
回應馬斯克暫停AI研發聯名信 OpenAI執行長這麼說

回應馬斯克暫停AI研發聯名信 OpenAI執行長這麼說
科技巨頭的「長壽夢」

科技巨頭的「長壽夢」
科技巨頭的「長壽夢」

科技巨頭的「長壽夢」

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點