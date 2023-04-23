不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）今年因為ChatGPT一炮而紅，但把職涯中最大的一筆押注放在更有未來感的公司：他已投資 3.75億元在核融合新創公司Helion Energy。

華爾街日報報導，除奧特曼外，貝佐斯 、蓋茲和班紐夫等億萬富豪和科技公司創辦人，也想運用為太陽和恆星提供動能的核融合反應，來提供幾乎是無上限的能量。 他們押注，數十年來建置核融合反應爐的目標再過幾年就能成真。

●獲利可能達千倍

擔任Salesforce執行長的班紐夫形容核融合是「聖杯」，「神話裡的獨角獸」。他投資旨在創建小型發電廠、自麻省理工學院分拆出來的Commonwealth Fusion Systems。蓋茲也是投資人。

核融合一直被視為清潔能源替代品，可取代燃燒化石燃料並釋放溫室氣體的能源。去年12月，美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）的科學家取得突破，首度在核融合反應達到「能量淨增益」目標。

班紐夫說他被私人核融合早期投資人、Sun Microsystems共同創辦人科斯拉所說服。科斯拉也投資衍生自威斯康辛大學麥迪遜分校的Realta Fusion。作為一位投資人，科斯拉覺得，「要麼損失你的錢，要麼賺上1000倍」。

●處於技術轉折點

工業公司、大型石油 公司、主權財富基金，與美國國防部一起支持這項工作，後者希望衛星推進動力系統能做到只有烤麵包機的大小。

前能源部長莫尼茲說：「這十年內，至少有一或兩家公司可能擁有核融合的條件。」

總部位於華盛頓特區的核融合產業協會（Fusion Industry Association）已追蹤50多億元的私人資金，有7家公司籌到至少2億元。而75%的核融合籌資發生在這兩年。

推特和Uber的早期風險投資人Chris Sacca成立了一家叫做Lowercarbon Capital的公司，推出一支核融合基金，投資人包括企業、校產基金和家族辦公室。創始合夥人杜馬斯表示，Lowercarbon Capital相信核融合正處於轉折點。

●找尋獲利之路

Lowercarbon Capital的投資包括Avalanche Energy，後者的執行長Robin Langtry表示，該公司專注於小型系統，可用商用設備快速構建和測試，包括eBay上買得到的超高真空腔。

Avalanche Energy客戶之一的五角大廈國防創新部門（DIU）旗下一名物理學家兼試飛員、空軍少校威德表示，20年前測試這種設計可能要5000萬元，現在大部分工作能以最低成本在電腦上運行。DIU想在五年內開發出一種核動力源，從微波波爐或麵包機大小的設備提供電力。

核融合難度很高，受亞馬遜創辦人貝佐斯支持的加拿大業者General Fusion在內的公司在測試機器時也會開發其他產品。知識財產權的價值獨立於核融合之外。

前雪佛龍科技風險投資公司總裁伯格說，技術不能僅僅追求科學突破，最終需要找出一條獲利之路，因為在有收入之前，業務都不算數。