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三星李在鎔將訪美 拜會庫克、Google與微軟多位執行長

編譯葉亭均／即時報導
三星電子董事長李在鎔。(美聯社)
三星電子董事長李在鎔。(美聯社)

三星電子董事長李在鎔傳出準備前往美國進行商務之旅，預料將拜會蘋果執行長庫克，以及Google、微軟與亞馬遜等多家大科技公司執行長，希望強化三星的合作夥伴網絡，同時為未來事業謀求新計畫。

專門報導三星集團消息的網站SamMobile引述產業消息人士的說法指出，李在鎔最快本周末陪伴南韓總統尹錫悅訪美，李在鎔這趟商務之旅將在5月第二周結束。至於尹錫悅的訪美期間為4月24日到29日。

根據他們的說法，李在鎔這趟行程不會巡察三星在德州泰勒市興建中的晶片廠，但計畫拜會科技業最知名領導人並討論未來商業機會。

李在鎔在美的行程滿檔，他打算拜訪多家美企，包括電信營運業者Verizon和T-Mobile。三星據傳盼與T-Mobile簽訂一份新合約，協助電信業者營運5G網絡項目。

李在鎔也將拜會蘋果執行長庫克與Google執行長皮伽。儘管三星行動通訊事業部與蘋果、甚至是Google有競爭關係，但三星的零件部門和美國這兩家大廠有密切合作關係。

從近期報導來研判，李在鎔將與皮伽會晤的原因之一是討論Galaxy裝置上搜索引擎的條件。近期市場傳出，三星正考慮將微軟的Bing做為Galaxy手機和平板電腦的預設搜索引擎，同時放棄預設Google Search搜索引擎，這對Google而言會是龐大損失。

另外，李在鎔預料也會拜會微軟執行長納德拉，但目前不知道此次會見的目的。李在鎔也計畫與亞馬遜執行長賈西會面，可能討論把三星相機與影像感測器用於亞馬遜正在開發中的自駕車。

三星 Google 亞馬遜

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