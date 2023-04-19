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特斯拉財報失色：打價格戰重創利潤率 Q1獲利銳減24%

IBM看好下半年營收好轉 裁員可能逼近5000人

編譯黃淑玲／綜合19日電
IBM第1季獲利優於市場預期。(路透)
IBM第1季獲利優於市場預期。(路透)

IBM周三（19日）發布全年業績展望符合分析師預期，對於經濟不確定下客戶的科技支出，發出謹慎樂觀訊號。IBM表示，今年全年營收將成長3%～5%，同時確認先前預測的全年現金流105億美元。

IBM第1季營收143億美元，與去年同期相差甚微，但略低於市場平均預估。截至3月31日這一季，剔除特定項目後的每股盈餘為1.36美元，則是優於彭博訪調分析師所估的1.25美元。

執行長克里希納（Arvind Krishna）說，「上半年結束之前，我們會看到市場呈現些許疲態。之後，在接近今年底時，我確實認為成長將好轉一點。」

IBM股價在周三盤後交易上漲約1.6%，正常交易時段收在126.32美元。今年以來，IBM股價下跌10%，而其他許多科技股呈現上漲行情。

彭博行業研究分析師Anurag Rana指出，IBM這份最新財報顯示，軟體產品與服務幫助公司抵擋經濟減緩。Jefferies分析師Kyle McNealy也同意，軟體部門的較高利潤率與良好表現，令IBM克服市場的保守預期。

克里希納則是提到，IBM獲利超出預期，部分原因是今年稍早採行開支管理與調整生產措施。他說，裁員計畫完成時，精簡人數可能接近5000人，而不是先前宣布的3900人。不過，克里希納強調IBM在第1季也雇用了7000人。

財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）說明生產效率改善步驟時表示，公司定下目標，計畫在2024年底以前，達成一年節省20億美元。

IBM 分析師 營收

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