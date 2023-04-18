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葉倫20日就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標

編譯劉忠勇／綜合外電
上周國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議上，葉倫曾與中國人民銀行行長易綱在內的中國財政官員，就旨在加快貧困國家債務減免的圓桌會議上有所交流。（美聯社）
上周國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議上，葉倫曾與中國人民銀行行長易綱在內的中國財政官員，就旨在加快貧困國家債務減免的圓桌會議上有所交流。（美聯社）

美國財政部葉倫本周四（20日）將就美中經濟關係發表上任以來涵蓋層面最廣的演講，目前她正設法在兩強競爭對抗以及需要和北京交流合作的全球性議題之間取得平衡。

葉倫訂於周四上午在位於華盛頓的約翰霍普金斯大學高等國際關係學院發表演講。她也計畫未來數月內出訪北京。

美國財政部周二在就演講發布預告：「財政部長葉倫將強調，與中國的雙邊關係中，對我國經濟歷久不衰的根本實力充滿信心。」

葉倫將概述拜登政府的主要目標。根據財政部發布新聞稿說，其中有捍衛美國的國家安全利益和保護人權；尋求「公平競爭下的良性和互利的經濟競爭」；交換更多有關全球總體經濟狀況的訊息；並與北京合作應對氣候變化和債務問題。

財政部也說，她將討論在基礎設施、先進半導體製造和清潔能源技術方面促進成長的投資。

上周國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議上，葉倫曾與中國人民銀行行長易綱在內的中國財政官員，就旨在加快貧困國家債務減免的圓桌會議上有所交流。

飛越美國的一具中國偵察氣球被擊落，以及蔡英文總統和美國眾議院議長麥卡錫會面造成緊張局勢，導致美中雙方的面對面會談被迫延後。

財政部 葉倫 北京

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