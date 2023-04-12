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繞過美元 中國與巴西達成首筆人民幣跨境結算

記者廖士鋒／即時報導
中國工商銀行（巴西）有限公司近日已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，意味著中國與巴西繞過美元的貿易結算已經開始。圖為位於巴西聖保羅的中國工商銀行（巴西）有限公司。（圖／取自中國工商銀行微信公眾號）
中國工商銀行（巴西）有限公司近日已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，意味著中國與巴西繞過美元的貿易結算已經開始。圖為位於巴西聖保羅的中國工商銀行（巴西）有限公司。（圖／取自中國工商銀行微信公眾號）

巴西總統魯拉到訪中國之際，中國工商銀行（巴西）有限公司宣佈成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，這是2023年2月21日中國央行授權該行擔任巴西人民幣清算行以來，雙方首次人民幣跨境結算，

央視新聞12日報導，中國工商銀行（巴西）有限公司近日已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，貿易雙方不再使用美元為中間貨幣，在清算效率、匯兌成本等方面均體現出顯著優勢。

報導指出，本次跨境人民幣結算業務的成功落地，標誌著雙方企業在貿易往來中擁有了更多幣種選擇，「有助於提升人民幣在兩國貿易和投資中的占比，為經貿往來與金融合作注入新活力」。但對於相關的額度、貿易標的等細節，上述消息並未透露隻字片語。

此前在2023年2月21日，中國央行宣布根據雙方央行合作備忘錄，授權中國工商銀行（巴西）股份有限公司擔任巴西人民幣清算行。官方並指，巴西人民幣清算安排的建立，將有利於兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙邊貿易、投資便利化。

而巴西貿易和投資促進局則於3月底在官網中提到「中國─巴西商業研討會」期間20餘項協議的內容，並指出中國交通銀行控股的巴西BBM銀行將加入人民幣跨境支付系統（CIPS），巴西人民幣清算行則為中國工商銀行（巴西）。

巴西中央銀行3月31日宣布，人民幣已超過歐元，成為該國第二大國際儲備貨幣。人民幣2019年首次出現在巴西的國際儲備貨幣中，截至2022年底，人民幣占巴西國際儲備比例達到5.37%，超過歐元的4.74%。

巴西 投資 央行

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