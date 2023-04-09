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任天堂股價大漲逾3% 「超級瑪利歐」電影票房火熱帶旺

編譯葉亭均／綜合外電
超級瑪利歐兄弟電影版締造上映票房好成績。(美聯社)
超級瑪利歐兄弟電影版締造上映票房好成績。(美聯社)

電玩大廠任天堂（Nintendo）股價今天盤中大漲3.6%，因「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）寫下今年來電影上映首周末最佳票房成績。

根據Boxoffice Pro的估計，超級瑪利歐兄弟電影版自上周五（7日）至周日在北美票房達到1.46億美元；全球上映五天的票房總計達3.78億美元，是今年來上映開局最佳的電影，超越迪士尼推出的漫威超級英雄電影「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」的2.25億美元開局票房。

Jefferies分析師戈亞爾（Atul Goyal）在報告中表示，這部電影顯然賣相佳，可望寫下全球票房超過10億美元的成績。該電影是康卡斯特旗下環球影業與動畫公司Illumination合作出品。

戈亞爾說：「估計任天堂將分得約3.5億美元獲利，為2023/24年度財報添色，也可能有助舒緩財測的不安。」

超級瑪利歐兄弟的表現也幫助了AMC、富豪連鎖電影院（Regal Cinemas）母公司Cineworld等電影院連鎖業者。此前，這些業者一直承受電影院產業復甦緩慢的衝擊。

這對任天堂來說也是一大勝利。1993年上映的真人版超級瑪利歐兄弟電影招致惡評，經常被評為史上經典大爛片之一。不過，任天堂仍努力擴大經營這塊品牌，包括去年2月洛杉磯環球影城開設「超級任天堂世界」園區。

至於總部位於加州聖塔莫尼卡的動畫公司Illumination則是在2007年成立，一直是環球影業人氣動畫電影的幕後功臣，作品包括「神偷奶爸」與「小小兵」。

Illumination創辦人創辦人兼執行長梅勒丹德利（Christopher Meledandri）在受訪談到超級瑪利歐兄弟的票房時表示：「我感到有點興奮。我天性極度保守，但他們超越任何人最狂野的預期。」

電影院 任天堂 加州

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