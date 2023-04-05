經濟顯露弱勢 那指連跌三日

那斯達克綜合指數連續第3個交易日下跌，跡象顯示美國經濟正在走弱，投資人紛紛撤離成長型類股。路透

那斯達克綜合指數連續第3個交易日下跌，跡象顯示美國經濟正在走弱，投資 人紛紛撤離成長型類股。

以科技股為主的那指數下跌129.47點或1.07%至1萬1996.86點。史坦普500指數下跌10.22點或0.25%至4090.38點。道瓊工業平均指數上漲80.34點或0.24%收3萬3482.72點，得益於醫療保健股的出色表現。

交易員仔細研究最新的ADP私營就業報告。報告顯示3月就業成長放緩。4日的職位空缺報告證明，Fed為勞動市場降溫的努力可能最終會產生效果。2月可用職位數量近2年來首次跌破1000萬。

三大股指4日回落，道指和史指中足連續4天上漲。第1季股市收漲，但仍遠低於歷史高位。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「從方向上講，我認為上漲是合理的，但與此同時，方向還不明朗。」「我們懷疑市場是否會忽視過去兩天看到的任何潛在經濟放緩和成長擔憂。」

高成長科技股承壓，Zscaler和CrowdStrike分別下跌8.33%和6.62%。晶片股也承壓，Advanced Micro Devices下跌3.45%。

市場傾向防禦性有助醫療保健股跑贏大盤，提振了道指。製藥公司嬌生公司4日表示，將在未來25年內支付89億元，以和解其滑石粉產品致癌的指控，股價上漲4.49%。

公用事業股也表現出色。公用事業部門特選SPDR基金(XLU)上漲2.59%。Xcel Energy和American Electric Power是其中表現最好的兩家公司，分別上漲3.9%和3.7%。杜克能源上漲2.71%。

美國國債殖利率 下跌，但Fed進一步升息的可能性加劇了市場波動。紐西蘭央行隔夜將利率調升2碼(50個基點)，指出通膨「過高且持續存在」。與此同時，克利夫蘭Fed行長梅斯特4日晚間表示，她認為Fed仍需進一步升息。

美國商銀將Albemarle的股票評級下修至表現不佳，因其調降了鋰價預測。

分析師迪佑伊(Matthew DeYoe)在最新的報告中寫道，評級下修反映出「化工市場疲軟以及公司合資結構導致鋰輝石價格逆轉。後者可能對EBITDA造成超過8億元的不利影響，而且投資人對其價值低估。這最終可能會進一步拖累2025年的業績，而不僅僅是抵消銷量成長的利多。」

他補充說，「由於合約價格的落後效應，當前市場下跌的影響可能要到下半年才會產生共鳴，但我們越來越有信心即將進行虧損修正。」

該公司將其目標價調降至每股195元，較4日收盤價下跌7.4%。Albemarle股價5日收跌196.71元，跌幅為6.14%。

高盛 經濟學家布里格斯(Joseph Briggs)發表最新論文指出，銀行正在提高向客戶支付的存款利率，這可能會給獲利能力帶來壓力。

Fed的升息活動提高了美國國債殖利率。與此同時，銀行提高了存款利率，以與國庫券競爭。高盛發現，儲蓄帳戶的利率仍然落後，目前為0.2%，但很可能會自此開始上升。

高盛表示，銀行正在努力應對兩個將促使它們提高存款利率的關鍵因素：首先，快速升息導致一系列針對儲戶的競爭產品，包括定存單和貨幣市場基金，這意味著銀行將感受到提高存款利率的壓力。其次，投資人利用手機銀行將資金轉移到提供更高收益產品的競爭機構也更加容易。

然而，高盛表示，更高的存款利率可能會反噬提供存款利率的銀行。因為那些較高的利率吃掉了利差收入。

布里格斯寫道：「這反過來可能會對貸款和業務成長造成壓力，因為獲利能力下降可能會削弱銀行的前瞻性預期，並引發人們對資產負債表健康度的擔憂，從而促使銀行收緊貸款標準，轉而增加儲備資本。」