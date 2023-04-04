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金價升13個月最高 職位空缺數據疲軟 Fed近結束緊縮

編譯季晶晶／綜合4日電
金價勁揚至13個月來最高水準。（路透）
金價勁揚至13個月來最高水準。（路透）

金價格飆升到2022年3月以來最高水準，稍早之前公布的美國職位空缺數據更趨疲軟，引發市場對於聯準會可能即將結束貨幣政策緊縮行動的預期。

美國2月職位空缺數降到2021年5月以來最低，表明勞動力需求降溫，但對聯準會來說仍然過於強勁。根據勞工部周二發布的調查數據，職位空缺已減少到990萬，低於1月下修過空缺數1060萬，也低於彭博訪調的所有經濟學家的預估。這是2021年來首見降到1000萬以下，顯示勞動供需正在取得較佳的平衡，但尚需更多進展，特別是在服務業，以緩解薪資壓力。

對政策變動較敏感的2年期美國公債殖利率下滑，一度下跌14個基點到3.83%，創逾一周來最低水平。較長期的美國公債殖利率也走跌，10年期美債殖利率扭轉先前漲勢，一度下跌7個基點到3.34%。對應聯準會會議日期的交換合約顯示，5月升息1碼的概率從接近60%降到大約50%，聯準會預料年底前會降息到4.3%。美元也下跌。這有利於黃金，現貨黃金周三（5日）上漲1.8%到每英兩2021.16美元。

StoneX Group市場分析師Fawad Razaqzada說：「數據引發對經濟衰退的擔憂，從而降低聯準會進一步緊縮政策的可能性。」他指出，金價突破2000美元大關後可能進一步上攻，試探2020年8月觸及的紀錄高點2075.47美元。

另外，針對今年單日波動區間經常高達兩位數的美國公債殖利率，備受衝擊的債券投資人正迎戰急跌猛漲的新常態。三菱日聯總經策略主管George Goncalves表示，對今年季率波動率下降的期望「是一廂情願，可能要到2024年中，利率波動才會平息」。

殖利率 聯準會 金價

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