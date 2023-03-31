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華為2022年獲利大減68.7% 孟晚舟：符合預期

中央社台北31日電
華為首席財務官孟晚舟。(中新社)
華為首席財務官孟晚舟。(中新社)

中國科技巨頭華為今天公布財報，2022年營收僅微增0.9%，但淨利潤大減68.7%，創歷史新低。華為首席財務官孟晚舟表示，主要是整體利潤下滑以及加大研發，總體經營業績「符合預期」。

綜合華爾街見聞、第一財經報導，華為31日透過直播發布去年財務報告。

華為表示，2022年收入增長0.9%至人民幣6423億元（約935億美元），淨利潤下滑68.7%至356億元，淨利潤率較上年下滑12.3個百分點至5.5%；經營活動現金流年減70.2%至178億元，淨現金餘額下降26.9%至1763億元。

對於這份成績單，孟晚舟表示，2022年淨利潤達到了一個歷史低點，而盈利下滑原因主要是整體經營利潤下滑，以及研發投入加大，總體經營業績符合預期，財務狀況持續穩健，淨現金餘額可以支撐大部分商業計畫。

她說，華為的經營承受了非常大的壓力。這個壓力來自於終端的收入規模在下滑，也來自於整個全世界大宗商品價格的上漲，同時也來自於華為自身為了業務連續性所加強的研發投入。

華為輪值董事長徐直軍表示，回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響著公司經營。

他強調，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。華為面臨的壓力無疑是巨大的，但也有增長機會、有產業組合韌性、有差異化優勢、有客戶和夥伴的信任和敢於壓強式投入。因此，「我們有信心戰勝艱難困苦，實現持續生存和發展」。

當被問到華為5G手機何時能回歸，徐直軍表示，手機業務是被制裁影響最大的的業務，「如果想要買到華為5G手機，就要等美國商務部的許可，這樣我們才能製造華為5G手機。」

另外，孟晚舟即將在明天首度就任華為輪值董事長。她今天強調，治理章程是體制的接班，「不是個人的接班」，而是集體的領導，公司不會把集體命運繫在個人身上。

華為 利潤 手機

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