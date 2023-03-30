銀行危機已過 史指連升兩日 道指漲逾百點

史坦普500指數上漲，投資人押注區域銀行危機最嚴重的時期已經過去。路透

史坦普500指數上漲，投資 人押注區域銀行危機最嚴重的時期已經過去。

史指上漲23.02點或0.57%收4050.83點；盤中一度觸及3月7日以來最高水平。那斯達克綜合指數上漲87.24點或0.73%收1萬2013.47點，科技股繼續受到投資人關注。道瓊工業平均指數上漲141.43點或0.43%收3萬2859.03點。

Cboe波動率指數(VIX)是華爾街衡量史指未來30天動盪程度的首選指標，在3月中旬達到30後回落至19水平。這個泛稱華爾街「恐懼指標」已重回月初水平。

每周申請失業救濟金人數增加7000人至19.8萬人，增加了人們對Fed可能因勞動市場降溫而放慢緊縮政策的希望。

AMD等晶片股是市場表現最好的股票 之一。VanEck Vector Semiconductor ETF(SMH)上漲1.43%，今年以來的漲幅超過28%。

同樣在科技領域，亞馬遜和蘋果的股票收高。

本月那指上漲超過4%。由於投資人擺脫了矽谷銀行倒閉和Fed再次升息的影響，史指上漲了2%。

可以肯定的是，某些投資者認為市場可能已經漲過頭了。

巴克萊銀行分析師拉賈德雅克薩(Ajay Rajadhyaksha)在報告中寫道：「總的來說，金融市場正在對兩全其美的情況進行定價：經濟衰退允許利率處於低點並導致通膨急劇下降，但不會對企業獲利產生巨大的負面影響。」

Evercore ISI越來越看好Juniper Networks。分析師達亞納尼(Amit Daryanani)將該股評級從符合預期上修至跑贏大盤，他在最新報告中表示，獲利率擴張應該有助於推動股價上漲，並使該公司能夠實現其營業獲利率目標。

他寫道，「雖然宏觀面仍然具有挑戰性，但Juniper Networks應該會看到20億元以上健康訂單背景和Mist及Enterprise部分成長推動的獲利穩定性。」「更大的上行因素應該是在2023年擴大獲利率，在2024年之後可能將EPS固定在3元以上。」

Evercore ISI將其目標價從每股34元上修至38元，較29日收盤價上漲約14%。該股30日收漲2.01%，今年上漲6.4%。

Douglas C. Lane & Associates投資組合經理人塞西(Sarat Sethi)表示，目前科技股估值很難令人滿意，「其中一些公司的估值在某種程度上與自疫情階段回歸的估值相差無幾。」「投資人說，『經濟將會放緩，情況應該重回過去那種景況。』」

他表示，投資人想知道銀行危機後哪些行業是安全的。但他表示，科技股可能會因高本益比而舉步維艱，而這些持股可能會排擠其他投資。

塞西表示，他幾周前減碼了持有的輝達股票。由於投資人對與人工智慧(AI)相關的股票越來越樂觀，輝達股價今年來飆升了87%左右。讓該股在2022年暴跌50%後收復失地。

分析師巴尼亞(Kelly Bania)在最新報告中表示，BMO Capital Markets在總部召開一次集體投資人會議後，重申對好市多 股票的跑贏大盤評級。

她說，「我們的觀點沒有改變，也就是買進好市多股票從來沒有不好的時候，只有更好的時候；我們仍然看好好市多的長期單位擴張前景。」

她將美國消費者、加油業務、新方案、電子商務、零售媒體和工資通膨，列為它涵蓋的廣泛重點之一。

巴尼亞補充說：「好市多的優勢商業模式、一致的執行、與其忠實會員群的聯繫日益緊密，以及潛在的催化劑，使其值得其溢價估值，這在零售和消費性必需品中是罕見的。」

在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，拜登總統敦促聯邦監管機構進行一系列改革，以保護銀行體系。

他在白宮發表談話指出，政府希望監管機構採取一系列措施，恢復對資產在1000億元至2500億元之間的銀行的保障措施，並「加強對大型銀行的監督和監管，使我們不會再次處於這種境地」。

拜登說，所有改革都在現有法律下完成。