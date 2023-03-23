我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價太貴 有8000門市的這家連鎖店停賣

建交在即 宏國外長抵北京 中：人心所向、大勢所趨

鴿轉鷹又轉鴿？Fed決策轉不停 利率路標下步看啥？

編譯湯淑君／綜合外電
美國最近遭遇銀行倒閉頻傳、市場波動加劇，也使聯準會（Fed）的利率決策顯得變化莫測。（路透）
美國最近遭遇銀行倒閉頻傳、市場波動加劇，也使聯準會（Fed）的利率決策顯得變化莫測。（路透）

美國最近遭遇銀行倒閉頻傳、市場波動加劇的麻煩，也使聯準會（Fed）的利率決策顯得變化莫測。

果如大多數人預期，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）22日一致決議升息1碼（0.25個百分點），連續第九次提高利率，把聯邦資金利率目標區間提高到4.75%~5%，是2007年9月來最高水準。

Fed主席鮑爾在FOMC會後記者會上說：「我們致力於恢復物價穩定，而所有證據都說，民眾對我們所做的有信心...以我們的言行維繫那種信心，非常重要。」

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）表示，此刻該說的話，鮑爾都說了。

數天前，銀行倒閉潮看似來勢洶洶，令一些交易員質疑Fed在這節骨眼上根本不該繼續升息。華爾街人士日前指出，Fed若照樣升息2碼，將激起市場恐慌；若升息1碼，不啻是進一步壓迫已經緊繃的銀行體系；但若不升息，又形同承認Fed對金融體系和自己的危機處理沒信心。

此情此景，與本月初的情況迥然不同。當時通膨、就業和景氣指標都強得出乎所料，以致前美國財長桑默斯大聲疾呼，呼籲Fed本月開會時，應敞開恢復升息2碼之門，視往後出爐的經濟數據再作定奪。期待Fed「3月升息2碼繼續打通膨」於是成為市場共識。

銀行動盪打亂視數據而定的升息步調

然而，矽谷銀行（SVB）等多家銀行倒閉，使情況驟然改變。歐瑟士說，此刻Fed若再依據強勁的數據而決定升息2碼，作法就顯得「極端」。野村證券甚至轉而認為，Fed應該反手降息，因為銀行遭受突然陷入麻煩。

問題是，如何估測銀行業問題對經濟可能帶來的衝擊？又該如何因應？分析師對這波銀行業危機的經濟衝擊程度看法不一，估計衝擊影響從相當於Fed升息1個百分點（Yardeni Research），到0.5個百分點（Bloomberg Economics）都有。鮑爾也坦承，銀行出亂子將導致信用緊縮，雖有助Fed打通膨，但此效應有多大、持續多久，仍不明朗。

這次Fed決定升息1碼，可說是在顧及金融情勢與宣示抗通膨決心之間取得平衡，改變光是「視數據而定」理應恢復升息2碼的步調。

點狀圖顯示官員對中期經濟展望沒頭緒

呈現Fed官員利率預測的「點狀圖」顯示三個重點：

1.FOMC如今認為今年底政策利率將升到5.1%左右，與去年12月「點狀圖」的中間估計值相同。

2.鮑爾與其同僚「不認為」今年會降利率。

3.FOMC成員對中期（2025年底）經濟走向的看法差異甚大，因為官員對成長率預測的落點在2%~5%的區間範圍散落四處。

由此看來，Fed未來利率路徑也十分不確定，短期內眾人認為，Fed已陷入進退維谷的處境。

資產管理公司首席全球策略師Seema Shah表示，Fed決策不能只「視數據而定」，也應該「視市場而定」。

他說：「過去一個月來，鮑爾從鴿派轉鷹派，然後又轉回鴿派，市場預期也跟著這種雲霄飛車走勢波動起伏。決策官員將迫不及待巴望著通膨數據能配合，通膨減緩趨勢很快就再度顯現，驗證今日（22日）的決定正確。要不然，4月和5月的決策可能更加棘手。」

歐瑟士說，現在Fed遭遇的問題是：至少短期內，貨幣政策必須變得「視銀行而定」。

▼銀行家vs.百姓：升息的難題在哪裡？(可開啟影片字幕)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

升息 利率 鮑爾

上一則

美上周初領失業金人數 意外二連降

下一則

道瓊早盤漲逾200點 市場押注Fed升息循環接近尾聲

延伸閱讀

愈說愈模糊 鮑爾Fed會後記者會留下「4大問號」

愈說愈模糊 鮑爾Fed會後記者會留下「4大問號」
鮑爾說不預期降息 但債市沒聽進去 反而押注今年降3碼

鮑爾說不預期降息 但債市沒聽進去 反而押注今年降3碼
紐時：聯準會利率決策 攸關拜登拚連任

紐時：聯準會利率決策 攸關拜登拚連任
鮑爾坦承：矽谷銀行突然倒閉 Fed官員百思不得其解

鮑爾坦承：矽谷銀行突然倒閉 Fed官員百思不得其解

熱門新聞

選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）

定存利率逾5% 存戶搶進場

2023-03-16 02:00
矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
瑞信集團規模173億美元的AT1債券資產將被完全減記，「淪為壁紙」。（路透）

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

2023-03-19 22:38
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）

滿手現金 全球第七大貨櫃輪業者ONE開始自購貨輪

2023-03-20 04:30
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57

超人氣

更多 >
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡
誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店
升息+葉倫放話 道指大跌530點

升息+葉倫放話 道指大跌530點