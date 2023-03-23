英國央行一如預期升息1碼 對抗通膨仍是優先要務

英國央行（BoE）23日宣布升息1碼，並預測目前英國經濟將不會陷入衰退，但通膨仍構成風險。（歐新社）

在近來銀行業陷入動盪之際，英國央行 （BoE）23日仍升息 1碼，並預測當前英國經濟不會陷入衰退，但通膨仍構成風險。

英國央行九位利率決策官員以7票對2票之差，決議把基準利率從4.0%提高1碼（25個基點），到4.25%，是2008年來最高水準，也是該央行連續第11次升息。此次升息幅度與市場預期相符。

英國央行總裁貝利和同僚，正尋求遏制物價飆漲的勢頭，不受近來外界對銀行體系的疑慮所影響，顯示決策官員把對抗通膨視為主要優先要務。

該央行聲明指出：「若有證據顯示（物價）壓力持續不輟，就有必要進一步緊縮貨幣政策。」這番話對英國央行這個30年來最快緊縮循環可能告一段落的想法潑冷水。投資人上周已開始押注該央行暫停升息，但在22日公布2月通膨數據後迅速改變立場。

會議紀錄並沒對近來身陷困境的瑞信集團、矽谷銀行（SVB）發表新看法。英國央行的金融政策委員會指出，英國銀行體系仍資本充足，有吸收衝擊的「韌性」。

另外，英國央行預測，第2季國內生產毛額（GDP）將小幅成長，較上月預測會萎縮0.4%已是大幅上修。