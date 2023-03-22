亞洲富人為何成瑞信AT1債重災戶？提供10%高利率太誘人

不少富裕的亞洲散戶投資人成為瑞信AT1債券的「重災戶」，原因是先前這種債券提供的高收益讓他們「嘗到甜頭」而大量持有，忽視了風險。（路透）

瑞信集團170億美元的額外一級資本債券 （AT1）淪為壁紙，讓不少富裕的亞洲散戶投資 人成為「重災戶」，原因是先前這種債券提供的高收益讓一些富裕亞洲客戶「嘗到甜頭」而大量持有；相較下，歐洲散戶則因法規限制而較少持有AT1債券，因此受災戶大多是機構投資者。

金融時報報導，AT1債券過去在亞洲受到富人與中小型家族理財辦公室青睞，這些富人迷信瑞信這類大銀行的「品牌」，也受到高收益吸引。瑞信去年發行的一檔債券票面利率高達9.75%，尤其受到歡迎。

如今，這些有相關曝險的亞洲散戶投資人被瑞信AT1債券遭完全減記的處置嚇壞，因為他們面臨的損失比瑞信股東還要大，這顛覆了慣常的受償順位。

一位新加坡私人銀行人士說：「我們從周日以來都睡不著了。人們被完全嚇壞。」

在世界的其他地區，這種債通常是由機構投資者持有。根據彭博資訊的資料，品浩、景順和美盛是瑞信AT1債券最大持有者之一。在全球2600億美元AT1市場中，亞洲估計占了約460億美元。

在21日，亞洲的私人銀行客戶帶頭賣出，當時一些恐慌的賣方瘋狂拋售亞洲銀行業者發行的AT1債。兩名私人銀行人士說，其中一些賣壓來自運用槓桿操作持有AT1債的富裕客戶，因為他們遭到融資 追繳。儘管這塊市場行情在22日回升，但亞洲AT1債價格仍比上周低。

歐洲的散戶通常不會持有AT1，而且在英國等地，散戶也被禁止持有這種債券。

英國投資管理公司St. James's Place香港部門執行長安潔莉娜·賴（音譯）表示，直到三個禮拜前，該公司還被問到這種投資工具。她說 :「我們建議個人不要直接持有這種資產類別，基於產品的複雜性以及我們強烈認為要維持兼顧風險管理與報酬的多元化投資組合。」

另外，華爾街日報報導，投資人和分析師表示，瑞信案大幅衝擊市場對AT債市的信心，可能推高歐洲和亞洲銀行的融資成本。

摩根大通分析師21日在報告中表示，這次的減記「可能導致整個產業大宗融資成本蔓延。我們預期隨著AT1發行成本可能上升至二位數，信用投資人現在可能要求更高的風險溢價。」

瑞士盧加諾大學金融教授弗蘭佐尼說：「每當他們支付你高報酬時，你必須留意背後的原因。投資人不夠機警，或者太信任他們的銀行人士。」