美歐銀行掀風暴 理專建議亞洲投資人抓住十年一遇機會

歐美銀行爆雷烽火四起，有理專建議，這是一次十年才一次的投資契機。（路透）

美國三家銀行倒閉，瑞士信貸步入衰微，讓全球投資 人有如驚弓之鳥。由於全球金融體系唇齒相依，亞太投資人也難置之度外，留意自己的存款和投資是否安穩，方為上策。

彭博採訪個人理財專家，求教該如何在這些動盪期間管好自己的錢財。新加坡國際金融顧問公司Global Financial Consultants的理財規劃師 Jarrad Brown認為，現在正是評估個人風險容忍度的時候。

他說：「當市場上漲時，每個人都急於做非常積極的投資人，享受穩定、正向的回報。但是，當市場下跌時，我們才真正發現自己對於波動和風險的真正舒適程度或容忍度。」

我的存款安全嗎？

上周，標準普爾全球評級機構指出，亞洲金融機構形勢較佳，除非危機「明顯升高」，才會改變對亞洲的評價。

亞洲大多數國家都設有存款保險 制度，羅列如下：

以下是將每個國家／地區的最高存款保險金額全換算為新台幣的結果：

- 香港 保護每存款人在每家銀行或金融公司的存款最高到港幣500000元（約新台幣1927000元）。

- 新加坡擔保最高可達75000星元(約新台幣1570000元)。

- 馬來西亞最高可擔保250000馬元（約新台幣1851000元）。

- 澳洲為每個帳戶持有人提供高達25萬澳幣（約新台幣1221000元）的保障。

- 南韓提供最高5000萬韓元（約新台幣1431000元）的保護。

- 日本的存款保險制度保證本金和利息高達1000萬日圓（約新台幣2290000元）。

- 中國2015年起實施存款保險計畫，每位客戶在每家銀行的保護高達人民幣50萬元（約新台幣2296000元）。

--台灣存款保險最高保額為新臺幣300萬元。

值得注意的例外是紐西蘭，紐國政府目前正在建立存款保險計畫。

我的投資怎麼辦？

澳洲坎培拉 Envision Financial Services 理財規畫師 Luke Smith表示，股市可能持續波動一陣子，若能適當按個人的風險風險承受程度做好資產配置，應該能夠安度這個時期。

他說：「如果大家能夠忍受疫情對經濟的影響，一定也該記得，為退休儲蓄是一個長期的計畫。」

香港Charlton House 財富管理公司的財務規畫師 David Snelling表示，他在香港為客戶提供建議已有16年的時間，總是碰到一些讓人不安的總經風險，可能會影響投資組合。

他說：「我給客戶的建議是不要驚慌，別聽外界的噪音。投資總會有起伏，老話一句，投資是長期的。」

如果還是擔心呢？

如果您仍然感到擔心又害怕，就分散投資組合中一些較具波動性的成分，特別是在房地產、股票或海外市場承擔了額外的風險，應該考慮調整更適當的資產配置。

Brown建議檢視個人投資組合的整體風險水準，再調整到放心的程度。若投資的是個別公司，無論是債券、股票還是房地產投資信託，他建議個別檢查這些公司的財務狀況。

是否有投資機會？

Brown保持樂觀。他說：「對於布局至少3至5年的投資人，我們的建議是，這是一次十年才一次的機會，能以低於行情的價位買進並投資優質公司。」

Snelling也認為，目前可能是以較佳價位買進金融和銀行股票的機會。「現在貿然押注銀行股的投資人需要勇氣，但在我看來，這為長期投資者開啟了機會。」

我現在最不該做的事是什麼？

恐慌下出脫資產並非明智之舉。Smith說，「我認為完全退出恐怕是代價高昂的做法，因為當狀況轉折時，會來得很快，可能會錯過可觀的漲價或回本。」他說：「投資絕不要歸零而滿手現金。」

但Brown提醒，不要投資大跌的個股並指望有機會反彈。「並不是所有的公司都會復原」。