財長葉倫信心喊話：銀行業正恢復穩定

財政部長葉倫今天將在會議中發表談話，稱矽谷銀行（SVB）和對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank近日倒閉，引發銀行業擔憂之後，美國銀行業正「恢復穩定」。歐新社

財政部 長葉倫 今天將在會議中發表談話，稱矽谷銀行 （SVB）和對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank近日倒閉，引發銀行業擔憂之後，美國銀行業正「恢復穩定」。

近期的銀行倒閉潮已引發信任危機，許多類似規模銀行的客戶紛紛撤回資金，並將其轉存入更大的金融機構。這些機構被認為大到不能倒，一旦它們面臨危機，政府一定會出手救援。

儘管如此，葉倫（Janet Yellen）強調，在當局採取相應措施提振信心並遏制危機蔓延之後，「區域銀行的存款外流總量已恢復穩定」。

根據法新社所見、葉倫即將在美國銀行家協會（American Bankers Association）華盛頓特區峰會上發布的演講稿，她說，「為保護更廣泛的美國銀行體系，我們的干預是必要手段。」

「如果規模較小的機構面臨持續蔓延的擠兌風險，也可能需要採取類似行動。」

葉倫指出，「我相信我們的行動已降低更多銀行倒閉的風險」，且她堅稱，美國銀行體系仍然穩健。

雖然經歷上週的動盪後，美國與歐洲股市昨天已出現反彈，分析師認為，投資人的態度仍相當謹慎。

葉倫在演說中將試圖向銀行家保證，財政部將致力維護社區和地區金融機構的「健康和競爭力」。

她說：「你們應該放心，我們會（對情勢）保持警惕。」