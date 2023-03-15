油價連3天重挫 WTI跌5%摜破每桶70美元 金價恢復上攻

國際原油期貨連續第三天下跌，寫下近15個月低點。（路透）

國際油價周三（15日）連續第三天重挫，西德州 原油期貨重挫超過5%，下探近15個月低點，技術性賣盤以及與選擇權風險部位相關的拋售令油價跌勢加劇。金價 收漲，瑞信集團動盪及美國數據喜憂參半令聯準會的利率路徑變得複雜，交易員湧入避險資產，推動黃金走揚。

兩大原油期貨 分別重挫4%、5%

布蘭特原油5月期貨下跌3.76美元，跌幅4.85%，結算價報每桶73.69美元；西德州原油4月期貨重挫5.22%，下跌3.72美元，結算價報每桶67.61美元。

國際原油期貨連續第三天下跌，寫下近15個月低點，西德州原油期貨本月以來下跌逾10%，銀行業的動盪打擊了市場原先對於石油 需求的樂觀情緒。

一些金融機構在選擇權市場因油價大跌而暴露的風險部位迫使他們拋售原油期貨。雖然石油輸出國組織與盟國（OPEC+）表示將維持今年產量不變，但仍然有不少利空因素。美國原油庫存再次增加，俄羅斯出口在制裁下仍具韌性，而且國際能源署預期今年上半年石油市場供應過剩。

金價一度漲近2% 尾盤漲幅收斂

現貨黃金價格15日收盤漲0.77%至每英兩1918.58美元，盤中一度勁揚1.75%；紐約商品交易所4月黃金期貨上漲1.1％，結算價報1931.30美元。

瑞信陷入新的困境以及美國幾家地區性銀行的倒閉，導致風險資產再度遭到拋售，美國股市下跌，銅、石油等大宗商品重挫，這也使得交易人士湧入美元和黃金避險，金價升至逾一個月最高。

美國周三公布的數據顯示，美國生產者物價指數（PPI）2月的月比數字意外下滑，顯示成本壓力有所緩解。然而，美國2月核心CPI漲幅超出預期，加上銀行業令人不安的局勢，令聯準會下周開會討論是否進一步升息時面臨複雜的局勢。

Alphagrep PTE投資組合經理Jo Harmendjian表示：「市場情況正在發生變化，我認為聯準會正在轉向，因為經濟無力應付更高的利率」，「現實情況是，即使在5％的利率水準，黃金也得到了很好的支撐，但如果發生轉向，則可能超過2000美元。」