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美股道瓊狂瀉500點 金融業震盪不止 瑞信再添利空

瑞信最大股東不加碼投資 是為了這些原因...

編譯林奇賢／綜合外電
瑞士信貸最大股東沙烏地國家銀行表明，排除向瑞信提供更多財務援助的可能性，主要是加碼投資會遭遇額外的監管阻礙。 路透
瑞士信貸最大股東沙烏地國家銀行表明，排除向瑞信提供更多財務援助的可能性，主要是加碼投資會遭遇額外的監管阻礙。 路透

沙烏地國家銀行（SNB）去年底成為瑞士信貸（Credit Suisse）最大股東，但持股價值三個月內就縮水逾三分之一。如今SNB表明，排除向瑞信提供更多財務援助的可能性，主要是加碼投資會遭遇額外的監管阻礙。

SNB董事長阿卡胡達里15日被彭博電視問及SNB是否願意進一步對瑞信注資時，他說：「答案是絕對不，理由很多，最簡單的理由是監管和法定因素。」

阿卡胡達里先前屢次表示，SNB對瑞信的持股不想超過當前水準。他去年10月說，他喜歡瑞信新的管理階層和他們堅決執行整頓計畫的方式，但此刻要加碼買進就是「不可能」。

如今他說，「若我們持股超過10%，便遭遇全新的規定，無論是我們、瑞士，還是歐洲的監管機關實施。我可以再列舉五、六個理由，但一個理由便是碰到玻璃天花板」。

阿卡胡達里15日接受路透訪問時則表示，樂見瑞信的轉型計畫，且不認為該銀行需要額外注資。

瑞信正進行的整頓計畫，將分拆投銀部門，並把重心放在其關鍵的財富管理事業。但在美國幾家地區性銀行倒閉後，市場對金融業的不安，讓這項計畫變更困難。

瑞信董事長雷曼15日也駁斥瑞信將需政府援助的說法，稱這是個假議題。

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