我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

美銀行業危機加深全球央行壓力 債市顯示升息周期結束

編譯季晶晶／即時報導
美國銀行業危機引發市場恐慌情緒，歐洲和其他國家央行升息必須更謹慎。(路透)
美國銀行業危機引發市場恐慌情緒，歐洲和其他國家央行升息必須更謹慎。(路透)

各國央行的決策者周一進入救火模式，主要是美國三天倒兩家銀行，引發市場恐慌情緒，投資人開始押注央行可能放緩或逆轉激進升息路徑，以避免更廣泛的不穩定，而全球債市宣告，30年來最迅猛的貨幣緊縮行動已經完成。

主要央行過去一年快速升息抗通膨，不僅對借貸和經濟成長造成壓力，也壓低商業銀行持有的債券組合價值，部分放貸機構的境況不妙。

歐洲央行尤其必須精確調整其貨幣政策，利率必須高到足以抑制通膨、但卻不會讓受俄烏戰爭衝擊的歐洲經濟崩潰，或壓垮債台高築的義大利、希腦和法國政府。在德國，央行召開緊急會議。在英國，當局說矽谷銀行的英國業務賣給了滙豐銀行。歐股周一下跌約3%，歐洲公債殖利率利差擴大，投資人避險情緒升溫。

市場現在想問，美國採取的措施是否足以解決問題，或將掀起更廣泛的金融不穩定，蔓延到金融市場互有關連的其他經濟體？部分投資人和央行人員擔心，由於金融機構緊密聯繫，不景氣或市場恐慌都可能導致更多銀行或其他機構陷入困境，形成更廣泛的厄運循環。

美國銀行業例閉事件料將是主要央行未來幾周的政策討論焦點。歐洲央行總裁拉加德先前表示，打算升息2碼到3%，這是2008年來最高水準。雖然計畫不太可能改變，但美國銀行業的影響可能阻止進一步大幅升息。

在矽谷銀行倒閉後的這幾個交易日，大多數已開發國家的基準短期債券殖利率都已跌破其現金利率。

Pendal集團駐雪梨尼的固定收益策略主管Amy Xie Patrick說：「低於現金利率的兩年期殖利率顯示升息周期即將結束，只是沒說何時結束。矽谷銀行的崩潰凸顯出，當寬鬆貨幣政策結束，痛點就會出現。」

投資人現在押注聯準會今年稍晚會降息。這與一周前的預測截然不同。根據利率交換合約，交易員押注3或5月會升息，然後在6月逆轉，預計到年底聯準會目標利率將從目前的4.5%至4.75%間降至3.9%左右。

殖利率 央行 升息

上一則

矽谷銀風暴竟嘉惠加密幣 比特幣漲破24000美元

延伸閱讀

Fed下周決策 桑默斯說升1碼 野村喊降息並暫停量化緊縮

Fed下周決策 桑默斯說升1碼 野村喊降息並暫停量化緊縮
傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談

傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談
歐洲央行偏鷹 恐加速縮表

歐洲央行偏鷹 恐加速縮表
ECB下周升息2碼 箭在弦上

ECB下周升息2碼 箭在弦上

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年